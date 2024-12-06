Что поменялось в системе социальной поддержки казахстанцев в 2024 году? Сколько человек охвачено мерами содействия занятости? Какие меры принимаются для защиты трудовых прав работников и снижения уровня производственного травматизма? Как меняется жизнь лиц с инвалидностью в нашей стране? Эти и другие вопросы мы адресовали министру труда и социальной защиты населения Светлане Жакуповой. Ответы на них читайте в эксклюзивном интервью, подготовленном BaigeNews.kz.

- Светлана Кабыкеновна, были ли в уходящем году значительные изменения в системе социального обеспечения наших граждан?

– В первую очередь необходимо отметить, что с 1 января т.г. года традиционно были повышены размеры всех социальных выплат из республиканского бюджета. Базовая пенсия и государственные пособия проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции, а солидарная пенсия – с опережением этого уровня на 2%.

Кроме того, по поручению Главы государства, начиная с 2023 года, в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%. Так, с 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составляет 28 215 тенге, максимальный размер – со 100 до 105 % от прожиточного минимума, что составляет 45 578 тенге.

Для обеспечения адекватного уровня будущей пенсии у молодого поколения казахстанцев с 1 января т.г. началось поэтапное внедрение обязательных пенсионных взносов работодателей. ОПВР перечислены в пользу более 4,3 млн работников.

Для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда, с 1 января 2024 года по поручению Главы государства внедрена специальная социальная выплата, которая назначена уже почти 13 тыс. человек.

На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии, для 4,5 млн человек, в том числе для 2,4 млн пенсионеров и 2,1 млн получателей государственных пособий. На эти цели направлено 5,3 трлн тенге, или 22% расходов республиканского бюджета. За прошедшие 11 месяцев т.г. все социальные обязательства государства исполнены своевременно и в полном объеме.

- Каких результатов удалось достичь в сфере обеспечения занятости населения?

– Ежегодно для обеспечения прозрачности процесса трудоустройства утверждаются региональные карты занятости. В текущем году в их рамках запланировано трудоустройство 948 тыс. казахстанцев. По состоянию на начало декабря трудоустроено более 845,3 тыс. человек. Это 89% от годового плана.

Для стимулирования трудоустройства безработных граждан нашим министерством реализуются комплекс мер содействия занятости населения.

Первая из них – профессиональное обучение с учетом потребности рынка труда. Для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан карьерные центры организуют краткосрочные курсы по запросам работодателей. С начала года таким обучением охвачено 9,6 тыс. человек. Кроме этого, более 50 тыс. безработных прошли онлайн обучение на платформе skills.enbek.kz.

Вторая мера – организация государством рабочих мест с полным или частичным субсидированием заработной платы. Это общественные работы, социальные рабочие места, молодежная практика, проекты "Первое рабочее место", "Контракт поколений" и "Серебряный возраст". За 10 месяцев т.г. на субсидируемые рабочие места трудоустроены свыше 180 тыс. человек.

Третье направление работы – поддержка предпринимательских инициатив граждан. После получения сертификатов о завершении обучения основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" казахстанцы, относящиеся к социально-уязвимым категориям населения, могут претендовать на получение безвозмездного гранта для открытия микробизнеса в размере до 400 МРП. В этом году такую помощь получили 8,9 тыс. человек.

Для эффективного развития сферы занятости мы активно внедряем цифровые технологии, предоставляющие нашим гражданам новые возможности.

В этом году была запущена новая платформа "Mansap Compasy" являющаяся инструментом для выбора профессиональной карьеры и управления карьерной траекторией. Она станет источником информации для выпускников школ и студентов о востребованных профессиях на рынке труда, требованиях для поступления в ВУЗы и колледжи, а также возможностях получения грантов. Также платформа предоставляет уникальную информацию для оценки перспектив выбранной профессии, прохождения стажировки и поиска работы в будущем.

Чтобы студенты смогли получить практические навыки на Электронной бирже труда запущен функционал, который помогает найти место прохождения производственной практики. В результате студенты получают реальные навыки и повышают конкурентоспособность.

Для повышения эффективности государственных инвестиций важным аспектом является качественное планирование. В этих целях разработан Инновационный навигатор проектов. На сегодняшний день в системе ведется мониторинг по 755 инвестиционным проектам с планом создания 150 тыс. рабочих мест. В последующем через эту платформу планируется мониторить все проекты, реализуемые в рамках государственных инициатив.

Кроме того, министерством уже используется информационная система мониторинга "качественных рабочих мест" в разрезе регионов и отраслей.

Под "качественным рабочим местом" подразумевается трудоустройство со стабильной занятостью, безопасными условиями труда, возможностью для профессионального развития и карьерного роста, обеспечением трудовых прав и социальной защиты. В прошлом году в Казахстане насчитывалось порядка 2,27 млн таких рабочих мест. В ближайшие 3 года мы планируем увеличить эту цифру на 824 тыс.

- До сих пор нередки случаи, когда работникам некоторых предприятий задерживают зарплату. Что сделано в этом году для защиты трудовых прав казахстанцев?

– Важным событием этого года стала передача инспекции труда из местных исполнительных органов в ведение нашего министерства. Был создан Комитет государственной инспекции труда с его территориальными подразделениями, образована вертикальная и независимая система государственного контроля и тем самым усилен контроль за соблюдением трудового законодательства.

За счет централизации юридической и кадровой службы увеличено количество непосредственных инспекторов труда на уровне территориальных инспекций. Это, в свою очередь, будет способствовать обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов.

Если говорить о конкретных цифрах, за 11 месяцев т.г. государственными инспекторами труда на 277 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 18,7 тыс. работниками на сумму 4,4 млрд тенге. В результате принятых мер защищены права 17,5 тыс. работников, им погашена задолженность на сумму 3,4 млрд тенге.

Кроме того, в ходе проведенных проверок выявлено 7 583 нарушения, из них: в сфере труда – 5 723; по безопасности и охране труда – 1 793; занятости населения – 67. Работодателям выдано 2 998 предписаний, наложено 3 359 административных штрафов на сумму 371 млн тенге. В результате принятых мер защищены трудовые права более 33 тыс. работников.

За 11 месяцев т.г. на предприятиях республики пострадало 1 211 человек, что на 3,7% ниже аналогичного периода прошлого года. Количество пострадавших со смертельным исходом составило 178 человек, что на 3,3% ниже показателя 2023 года.

Важным шагом для обеспечения безопасных условий труда стало внедрение новой системы оценки профессиональных рисков на предприятиях с использованием цифровых решений. Одно из них – Цифровая карта предприятий, которая позволяет в режиме реального времени проводить мониторинг условий труда. Внедрение новых подходов и применение современных технологий будут способствовать минимизации профессиональных рисков работников и снижению уровня производственного травматизма.

Еще одним значительным событием в сфере труда стал запуск проекта по платформенной занятости, который дал возможность тем же водителям "Яндекс. Такси" претендовать на социальные гарантии.

Мы сократили квоту на привлечение иностранной рабочей силы, разработали нормы, при которых работодатели должны будут декларировать трудовые отношения.

- Какая работа проделана Минтруда и соцзащиты в этом году для повышения качества жизни людей с инвалидностью?

– В марте этого года в Комитете ООН успешно представлен Первоначальный доклад о выполнении положений Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Казахстаном.

В текущем году завершается реализация Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, начатого в 2019 году. Он охватывает 10 направлений и состоит из 95 мероприятий, в реализацию которых задействованы центральные государственные и местные исполнительные органы. За эти годы была проведена масштабная работа, которая способствовала повышению качества жизни людей с особыми потребностями.

В целом в рамках усиления социальной защиты людей с инвалидностью трансформируется система социального обслуживания, оцифровывается работа центров оказания специальных социальных услуг, запущен пилотный проект "Инновационная фабрика технических средств реабилитации", который позволил детям из четырех пилотных регионов получить доступ к дорогостоящим техническим средствам реабилитации.

По поручению Главы государства до конца текущего года будет принята новая Концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан до 2030 года. Главным ее новшеством является создание условий по переходу от медико-социальной к социально-правозащитной модели инвалидности.

Новые подходы к реализации инклюзивной политики предусматривают принятие комплекса действенных мер, направленных на реализацию прав, расширение возможностей лиц с инвалидностью, создание необходимых условий для полноценной их социальной интеграции в общество.

Таким образом, работа по повышению качества жизни лиц с инвалидностью, созданию необходимых условий для полноценной их интеграции в общество продолжится в рамках Концепции инклюзивной политики.

- А были ли в уходящем году какие-то важные изменения в миграционной политике Казахстана?

– В текущем году масштабированы услуги по адаптации и интеграции переселенцев и кандасов в местное сообщество посредством мобильного приложения FSM Social. Приложение содействует утверждению индивидуальных планов адаптации и интеграции для кандасов и переселенцев, предусматривающих оказание 25 услуг. Сведения, содержащиеся в индивидуальном плане, отображаются в Цифровой карте семьи с возможностью мониторинга результата оказанных услуг. Адаптационными и интеграционными услугами охвачено более 11,8 тыс. кандасов и переселенцев.

С октября текущего года в пилотном режиме в 6 регионах запущена услуга присвоения статуса "кандас" и оформления карты "Ата жолы" через мобильное приложение портала migration.enbek.kz.

В рамках законодательных инициатив приняты поправки, предусматривающие право на получение переселенцами во внеконкурсном порядке земельных участков сельхозназначения сроком до 5 лет, а также запрет на взыскание денег со счетов для зачисления материальной помощи.

Также разработаны поправки, направленные на пересмотр действующего механизма предоставления сертификата экономической мобильности для приобретения жилья и механизма внутриобластного переселения в части стимулирования переезда городских жителей в сельские населенные пункты.

В текущем году в целях трансфера знаний и повышения квалификации казахстанских работников расширен Перечень востребованных профессий для иностранных специалистов. Также утверждены Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу.

Для защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом, подписано двустороннее соглашение с Катаром, которое находится на стадии ратификации. В активной стадии проработки соглашение по включению Казахстана в Систему разрешений на трудоустройство (Employment Permit System) с Республикой Корея. Кроме этого, прорабатывается вопрос подписания Меморандума о сотрудничестве в сфере трудовой миграции с Великобританией.

Много всего еще сделано и инициировано, конечно, с одной только целью – сделать жизнь казахстанцев лучше.