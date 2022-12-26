Что покупают казахстанцы на Новый год

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Аналитики популярного сервиса онлайн-объявлений оценили рынок предложений и поисковых запросов пользователей, а также провели опрос среди казахстанцев в преддверии Нового года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу сайта.

Сообщается, что жители страны по-прежнему выбирают искусственные ёлки, предпочитая их живым. Этот тренд сохраняется уже несколько лет подряд. При этом, 35 процентов казахстанцев вообще не наряжают ёлку к праздникам. 38 процентов планируют уложиться в бюджет новогодних

подарков до 10 000 тенге, а более трети населения считает наилучшим вариантом подарка продукты питания.

Что касается подарков к Новому году, согласно данным сервиса, лидирует категория "электроника" – она занимает 30 процентов от общего количества объявлений в категориях подарков. А вот самыми популярными запросами пользователей в канун праздника в этом году стали телефоны, планшеты, игровые приставки, лыжные костюмы и коньки.

Кроме того, согласно данным сервиса, казахстанцы отдают предпочтение искусственным ёлкам третий год подряд. Количество поисковых запросов

искусственного дерева превышает поиск живой ёлки в четыре раза. При этом средняя стоимость живой ёлки составляет около 19 000 тенге (по сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 10 процентов). Искусственная ель обойдётся дороже - в среднем в 24 000 тенге (в прошлом году было около 22 000 тенге).

Самые высокие цены на живые и искусственные ёлки в Алматы, самые низкие в Уральске и Костанае. Эти данные подтверждают и результаты опроса. Так, 85 процентов респондентов предпочитают искусственную ёлку живой. Однако более трети опрошенных (35 процентов) в принципе не наряжают новогоднюю елку.

Ещё казахстанцы стали чаще интересоваться новогодними фотосессиями и услугами новогодних поздравлений Деда мороза. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество предложений по фотосессиям к Новому году увеличилось в три раза, а предложения заказа поздравлений от Деда мороза – на 30 процентов соответственно.

Более половины казахстанцев хранят ёлочные игрушки из поколения в поколение (53 процента), а вот игрушки ручной работы покупает не более восьми процентов респондентов.

Подарки казахстанцы в большинстве своем (47 процентов) дарят родственникам. Согласно опросам 2022 года, лучшим подарком казахстанцы считают продукты питания (36 процентов) или гаджеты (19 процентов). При этом на подарки до 10 000 тенге готовы 38 процентов респондентов, до 50 000 тенге – 42 процента.