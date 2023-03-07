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  • Что подарит своим женщинам министр нацэкономики Алибек Куантыров
gov.kz Сегодня, 12:30
285
Сегодня, 12:30
285
Фото: gov.kz

Что подарит своим женщинам министр нацэкономики Алибек Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства рассказал, что будет дарить женщинам на 8 марта, передает BaigeNews.kz

Журналисты задали главе ведомства вопрос, сколько в Казахстане стоит букет цветов, и что сам Куантыров планирует дарить своим близким на 8 марта. 

"Смотря какие цветы. Тюльпаны дешевле, розы дороже. Сейчас розы стоят порядка от 2,5 тысяч тенге. - А что вы будете дарить? - Цветы в основном", - ответил министр. 

Также журналисты попросили его назвать главные качества современной женщины. 

"Мне кажется, это доброта, верность, порядочность. Такие качества я ценю. Ну и женственность, конечно", - отметил он. 

Куантыров добавил, что пусть регионы страны и не возглавляют женщины, но они есть среди акимов районов. Он прокомментировал тот факт, что доля женщин на госслужбе повысилась за 12 лет лишь на три процента.

"Это очень хороший показатель. Сейчас уже количество женщин - 55 процентов. А как быть, куда мужчинам деваться? Сама база по себе была высокая. 52 процента было. И на 3 процентных пункта - это очень хороший показатель.  Глава государства поручил, что нужно количество женщин увеличивать в выборных органах. Мы еще взяли на себя международные обязательства. Мы должны минимум до 30 процентов в правлении квазигоскомпаний увеличивать, и мы потихоньку к этому движемся. Сегодня в одном из подведомственных АО института экономических исследований мы выбрали независимого директора женщину, члена президентского кадрового резерва. И будем продолжать эту тенденцию", - резюмировал он. 

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#8 марта #Министерство национальной экономики РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:30
285
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