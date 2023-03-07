Что подарит своим женщинам министр нацэкономики Алибек Куантыров

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Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства рассказал, что будет дарить женщинам на 8 марта, передает BaigeNews.kz.

Журналисты задали главе ведомства вопрос, сколько в Казахстане стоит букет цветов, и что сам Куантыров планирует дарить своим близким на 8 марта.

"Смотря какие цветы. Тюльпаны дешевле, розы дороже. Сейчас розы стоят порядка от 2,5 тысяч тенге. - А что вы будете дарить? - Цветы в основном", - ответил министр.

Также журналисты попросили его назвать главные качества современной женщины.

"Мне кажется, это доброта, верность, порядочность. Такие качества я ценю. Ну и женственность, конечно", - отметил он.

Куантыров добавил, что пусть регионы страны и не возглавляют женщины, но они есть среди акимов районов. Он прокомментировал тот факт, что доля женщин на госслужбе повысилась за 12 лет лишь на три процента.