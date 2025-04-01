Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности начало модернизацию eGov на новых технологических решениях. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Жаслан Мадиев, передает BaigeNews.kz.

"Ведется пересборка услуг, что позволит получать их в несколько кликов. Уже обновлён шлюз электронного правительства, улучшены процессы интеграций. Создан виртуальный AI-ассистент, который проходит тестирование на фокус-группе из 2000 пользователей", - сказал министр.

В целом, по его словам, для определения точек роста ведомство провело анализ текущего состояния eGov. Портал построен на технологиях 2013 года и работает на пределе возможностей. Возникают сложности с обновлениями, ограничен запуск новых функций, растёт нагрузка на инфраструктуру, фиксируются случаи недоступности сервисов.

Модернизация же откроет доступ к eGov для слабовидящих и незрячих граждан через голосовую и текстовую навигацию.

"Также будут расширены возможности для опекунов недееспособных лиц.

Все эти шаги направлены на создание инклюзивной, устойчивой и современной цифровой платформы", - заключил министр.

Напомним, казахстанцы могут проверить объекты долевого строительства в приложении egov.