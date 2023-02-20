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Что пишут зарубежные СМИ о выборах в Казахстане
В ряде крупных иностранных изданий опубликовали статьи о внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента и маслихата.
Выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов не остались незамеченными даже за пределами нашей страны. Ряд зарубежных СМИ высказались о предстоящем политическом событии в Казахстане. Подробнее об этом читайте в материале BaigeNews.kz.
Как сообщает польское издание Siewie.tv, грядущие выборы воплотят изменения, происходящие в стране, и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации политической системы.
"Одним из основных изменений является переход мажилиса на смешанную пропорционально-мажоритарную модель, при которой 70 процентов депутатов будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. Конституционная реформа также значительно упростила процедуру регистрации политических партий, снизив регистрационный порог в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. Благодаря этому уже функционируют две новые партии: "Байтак" и "Respublica". В настоящее время в Казахстане зарегистрировано семь политических партий, представляющих различные круги", - сообщается в статье.
Египетское информагенство ALDAWLANEWS в своей статье "Казахстан − справедливая страна, готовящаяся к парламентским выборам" отмечает, что эти выборы проводятся в рамках стремления государства иметь президента, парламент и сильное правительство для служения народу, а переизбрание президента Касым-Жомарта Токаева с высоким процентом народной поддержки подтвердило, что Казахстан продолжит независимую внешнюю политику и быстрые внутренние реформы в целях обеспечения справедливого государства, направленного на интересы народа. Отмечается также, что Казахстан проводит внешнюю политику, основанную на дружественных отношениях со всеми государствами, уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние дела.
Продолжение институциональных преобразований - именно так отзывается о выборах деловая газета Франции Les Echos.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев делает свое дело. Ранее он объявил, что досрочные парламентские выборы станут последним шагом в перезагрузке государственных институтов, чтобы наполнить содержанием формулу "сильный президент, влиятельный парламент, ответственное правительство. Произошло некоторое подобие политической разблокировки, поскольку политическим партиям теперь необходимо набрать только пять процентов голосов, чтобы получить депутатов, тогда как раньше было семь процентов. Эта институциональная подготовка началась два месяца назад с досрочных президентских выборов, на которых действующий президент получил 81 процент голосов против пяти соперников", - подчеркнули в Les Echos.
Также по сообщению иранского новостного портала Akhbar-e Jadid, новая модель формирования мажилиса и маслихатов позволит полностью защитить интересы избирателей на общенациональном и региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создает благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества.
"Большую роль в организации и проведении выборов играют территориальные избирательные комиссии. Поэтому для повышения качества всех избирательных процедур областные избирательные комиссии были переведены на профессиональную основу", - добавили в СМИ.
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