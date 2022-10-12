Что пишут турецкие СМИ о визите Эрдогана в Казахстан

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12-13 октября 2022 года совершит государственный визит в Казахстан по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева. Ряд турецких изданий пишут о целях этой поездки. В прессе также анализируют дипломатические отношения между двумя странами, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках визита состоится двусторонняя встреча глав двух государств, а также четвёртое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией. Глава Турецкой Республики примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Турецкий новостной сайт TRT Haber пишет о том, как строились дипломатические отношения между двумя странами. В этом году Турция и Казахстан отметили 30-летие установления дипломатических отношений.

"Турция и Казахстан увеличили объём взаимной торговли за 30 лет с 30 миллионов долларов до трёх миллиардов долларов. Две страны, которые продолжают сотрудничать на региональной и международной арене, также выступили с важными инициативами во имя интеграции тюркского мира", — отметили в материале.

Автор считает, что с визитом Эрдогана в Казахстан будут предприняты конкретные шаги для заключения соглашения о "расширенном стратегическом партнёрстве", символизирующего новую эру двусторонних отношений. Будет укрепляться авиасообщение между странами, а также увеличится объём взаимной торговли с нынешних трёх миллиардов 527 миллионов долларов до 10 миллиардов долларов.

О торговом партнёрстве также пишет международный новостной канал Euronews. Авторы материала отметили, что Эрдоган проведёт личные и межведомственные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На казахстанско-турецком совете будет обсуждаться сотрудничество между двумя странами, начиная от "политических и экономических вопросов, до военной и оборонной промышленности, культурной и гуманитарной сфер".

CNN Turk обратил внимание на важность сотрудничества в области безопасности на территории Азии.

"Процесс, начатый в 1993 году под руководством Казахстана, направлен на то, чтобы заложить основы для создания структуры сотрудничества в области безопасности в Азии с целями и учреждениями, аналогичными целям и институтам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В конференции участвуют 26 государств, восемь стран-наблюдателей и четыре международные организации-наблюдатели", — говорится в публикации.

Автор напомнил, что Турция председательствовала на конференции с 2010 по 2014 годы.