- Экскаватор задавил женщину в Караганде 15:50 80
- Сколько зарабатывают ветеринары в Казахстане 15:49 79
- "А чем вам не нравится Amanat?" - Кошанов о победе правящей партии на выборах 15:39 111
- Что ожидать казахстанцам от нового Парламента, рассказал эксперт 15:35 148
- Морозы прогнозируют синоптики в Казахстане 15:33 96
- Распыление перцового баллончика в школе: дети доставлены в больницу 15:15 154
- Реформы Токаева положили начало обновлению системы - Карин 14:53 204
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 14:50 229
- Депутаты приняли изменения в регламент мажилиса 14:25 275
- Россия отменит роуминг c Казахстаном 14:14 256
- Новых депутатов мажилиса распределили по комитетам 13:47 394
- Поиски бесследно пропавшей девочки в Туркестанской области продолжаются 13:22 452
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 13:06 395
- Ерлан Кошанов переизбран спикером мажилиса 12:44 403
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 12:37 782
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 12:31 1872
- Когда будет продан Bereke Bank 12:15 566
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 11:41 499
- Нельзя допускать популизм - президент обратился к депутатам 11:35 426
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 11:26 396
- Новый закон для борьбы с торговлей людьми примут в Казахстане 11:22 548
- C 1 сентября увеличатся пособия для людей с инвалидностью на 14,5% 11:12 506
- Большинство педагогов не смогли пройти национальное тестирование - Токаев 11:07 581
- Кредиты под 2,5% годовых будут выдавать жителям сёл в Казахстане 11:05 527
- Здравоохранение и спорт поручил развивать президент РК 11:04 406
- Я буду работать даже с сатаной - Ермурат Бапи о своём избрании депутатом 11:01 703
- Как будут решать недостаток базовой инфраструктуры в городах Казахстана, рассказал Токаев 10:59 455
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 10:55 381
- Алтай Кульгинов ответил на вопрос о дефиците воды в Астане 10:50 612
- Уповать только на недра уже не получится - Токаев 10:48 482
- Президент поручил создать новую налоговую систему 10:46 486
- Растут расходы на обслуживание госдолга Казахстана - глава государства 10:43 561
- Политика формируется не за закрытыми дверями - Токаев о коррупции в правительстве 10:41 431
- Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома - Токаев 10:31 343
- Ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла - Токаев 10:18 404
- Токаев распустил правительство 10:13 489
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 10:09 483
- Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС 09:52 417
- Побег из Южной Кореи: второй казахстанец добровольно сдался полиции 09:38 443
- Суточная заболеваемость COVID-19 продолжает расти в Казахстане 09:23 429
- КНБ изъял рекордную партию наркотиков в Туркестанской области 09:05 613
- Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана 08:59 377
- Хирурги ВКО спасли пациента от ампутации ног 08:39 546
- Жара, гроза и град: какая погода ожидает казахстанцев 08:15 417
- Неразделенная любовь довела 20-летнюю жительницу Туркестанской области до суда 07:59 852
- Костанайский племенной конезавод со 135-летней историей на грани закрытия 07:18 460
- Почему евро вновь набирает популярность в Казахстане 06:40 496
- "России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию": Тренер сборной Казахстана Адиев сделал заявление 05:19 516
- Елена Рыбакина добилась уникального достижения 04:37 552
- Сотни жителей села близ Петропавловска топят снег и пьют воду из озера 03:00 497
- Жители Шымкента жалуются на дефицит дизтоплива 02:10 446
- Расстался с женой и забрал детей на каникулы: новые подробности убийства троих детей отцом в Актау 01:43 1193
- Бесследно пропавших девушек нашли полицейские Алматы 00:35 1238
- Казахстанцы досрочно вышли в четвертьфинал квалификации к чемпионату мира до 14 лет 28.03.2023 697
- Склон горы загорелся в Алматы 28.03.2023 655
- Клещи проснулись раньше времени в Алматы 28.03.2023 669
- Популярного блогера подозревают в мошенничестве в Павлодаре 28.03.2023 881
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 1883
- 54 млн тенге за незаконно проданный бензин вернули в доход бюджета в Казахстане 28.03.2023 567
- Строительство АЭС: эксперты МАГАТЭ начали обзор ядерной инфраструктуры Казахстана 28.03.2023 542
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 970
- Детский туризм в Казахстане: проблемы и перспективы развития 28.03.2023 732
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 576
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 793
- Камеры на платных дорогах в Казахстане будут фиксировать скоростной режим 28.03.2023 608
- Полмиллиарда тенге выделят на борьбу с комарами в Павлодарской области 28.03.2023 585
- Опасные химреагенты загорелись в Жанаозене 28.03.2023 501
- Что ждать от новых депутатов мажилиса? Мнение политологов 28.03.2023 1037
- Мошенники пообещали жителям Шымкента автомобили и обманули 28.03.2023 1093
- 10 жилых комплексов незаконно возводят в Караганде 28.03.2023 629
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 556
- За сбежавшего в Корее казахстанца объявили вознаграждение 28.03.2023 884
- Компания Disney приступила к увольнениям 7 тысяч сотрудников 28.03.2023 592
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 593
- ЦИК РК зарегистрировала избранных депутатов 28.03.2023 658
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 2272
- В Казахстане растёт заболеваемость коронавирусом 28.03.2023 708
- Зарубежные блогеры выпустили ролик об Алматы 28.03.2023 631
- В Казахстане растёт число ВИЧ-инфицированных 28.03.2023 735
- Денежные переводы из России в Казахстан выросли почти в 7 раз 28.03.2023 1213
Что ожидать казахстанцам от нового Парламента, рассказал эксперт
В Казахстане приступил к работе восьмой созыв нового Парламента. О том, какие ожидания есть у казахстанцев от работы народных избранников в свете проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым реформ, рассказала BaigeNews.kz Лязат Нуркатова, доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК.
Прошедшие внеочередные всеобщие выборы - это возможность для граждан Казахстана одновременно выбрать своего депутата и партию. Естественно, это позволило существенно обновить состав депутатского корпуса в Мажилис. Состав Мажилиса обновился более чем на две трети. И такие количественные изменения влияют на качественные преобразования, уверена Лязат Нуркатова.
"То есть работа Парламента, однозначно, будет более продуктивной, соответственно, следует ожидать и повышения качества принимаемых ими законопроектов", - сказала она.
Эксперт отметила, что новый состав мажилиса "отражает весь спектр идеологических взглядов".
"В последние годы мы наблюдаем, что казахстанский социум становится все более раздробленным, расколотым. Отсутствуют общие ценности. Все это - результат крайней атомизации общества, которая имеет как исторические, "долгоиграющие" причины, так и относительно недавние. Устойчивые горизонтальные социальные связи, сама идея социальной, гендерной, поколенческой солидарности - все это невозможно в атомизированном обществе. Пришла пора признать, что казахстанцы могут отличаться не только по полу или по принадлежности к той или иной религиозной конфессии, но и по убеждениям, стереотипам поведения и, в том числе, по отношению к власти. Это нормальное положение вещей, свойственное любому зрелому обществу. Новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических взглядов", - сказала Лязат Нуркатова.
Услышим ли мы в стенах Парламента "неудобные" вопросы?
На первый взгляд, следует ожидать вопросы от независимых депутатов или же от партий парламентского меньшинства. Лязат Нуркатова отмечает, что это может быть сделано на перспективу, так сказать, расширяя охват потенциального электората, ведь за пять лет у нас в стране могут появиться и другие партии.
Кроме того, в свете масштабных политических реформ и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий, впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции - Общенациональная социал-демократическая партия, которая набрала на состоявшихся выборах 5,2% или 331 058 голосов избирателей.
"Каверзные вопросы следует ожидать и от ОСДП. Тем не менее, всем государственным служащим вполне понятно, что в нынешней ситуации, когда не знаешь, что и как отвечать, (а это не только вопросы депутатов нового созыва) отмалчиваться или перевести тему разговора не получится. Казахстанская модель общественного развития – полисистемна. Она более сложная и многогранная, где интегрируется экономический, политический, идеологический и духовный плюрализм. В её становлении ключевой особенностью является переход системы на качественно иной уровень развития, источником организации нового социального порядка. Несомненно, потребуется обновление ряда законов, в том числе и законов о государственной службе, о государственной статистике и о государственных услугах", - пояснила Лязат Нуркатова.
Глава государства, выступая перед парламентариями, отметил, что одним из базовых условий результативности проводимых реформ является наличие полных и достоверных данных. По мнению социолога, депутаты могут пойти дальше и пересмотреть весь свод законов, касающихся статистики, так как и сейчас в сравнении со странами Центрально — Азиатского региона Казахстан является примером хороших рабочих стандартов, придерживаясь принципов официальной статистики и международной сети.
"Новый, справедливый Казахстан как результат общественных преобразований предполагает высокую составляющую гражданской ответственности, перезагрузку ценностных ориентиров казахстанцев в сочетании с усилением практических дел на государственном уровне, направленных на достижение равенства и социальной справедливости. Каждый человек в Казахстане почувствует ясные социальные перспективы для своего роста и развития, основанные на стремлении к самореализации", - заключила Л.Нуркатова.
-
Trend news
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 15:50 51
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 14:50 219
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 13:06 391
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 12:37 775
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 12:31 1858
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 1883
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 970
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 556
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 593
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 2271
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 904
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 5855
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 826
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 913
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 877
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2398
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 3794
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 9648
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4057
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1578
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1142
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2286
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7313
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 1775
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1104
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 16373
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1474
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1709
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1590
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5006
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1439
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1483
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1531
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1448
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5906
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1507
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1623
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1723
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1590
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1601
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1724
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8394
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2396
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4055
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3345
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8720
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1904
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1938
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1781
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5280
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1744
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7278
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4040
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2389
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19284
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4678
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3936
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2744
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3796
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21516
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3360
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2761
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2535
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2735
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6819
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11787
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 3176
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4620
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3448
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 16218
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 4338
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 3291
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2773
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5818
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 3158
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4765
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 5298
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6641
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12990
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 3206
-
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 11:41 494
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 11:26 392
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 10:55 380
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 10:09 482
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 576
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 793
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 841
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 764
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 761
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 967
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1670
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 827
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1074
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1178
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1348
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1162
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2021
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1748
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1564
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1554
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1871
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1829
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1537
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2112
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1724
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 2438
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2173
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2021
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2053
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6934
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2189
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2274
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2283
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2626
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2195
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2959
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2578
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2566
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3136
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2785
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2593
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3332
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3222
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3125
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2969
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3775
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4080
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3605
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4524
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4290
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3758
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4343
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4499
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3772
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4840
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4692
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4581
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5145
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4028
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4372
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4489
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4948
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4897
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5460
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5076
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4753
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4408
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4530
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4911
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5373
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5472
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5626
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5453
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7673
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 6155
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 5268
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5749
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 5371
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4922
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 5204