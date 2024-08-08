Что обсудили Токаев и Мирзиёев в узком составе переговоров

Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в узком составе. По итогам переговоров главы государства рассказали, к каким договорённостям пришли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Шавката Мирзиёева за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что для нашей республики большая честь встречать главу братского узбекского народа на священной казахской земле.

"Узбекистан – для казахов братский народ, дружественный сосед, важный и надёжный партнёр. Незыблемая дружба наших народов основана на истории и ценностях. Казахстанско-узбекские отношения стабильно развиваются в духе стратегического партнёрства и единства. Мы уделяем особое внимание укреплению сотрудничества с Узбекистаном. В прошлом году мы подписали исторический договор о союзнических отношениях. Сегодня мы утвердим десятилетнюю программу развития стратегического партнёрства и союзничества. Эти важные шаги, уверен, придадут особый импульс развитию взаимоотношений двух стран", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как проинформировал казахстанский лидер, во время переговоров в узком составе с Шавкатом Мирзиёевым они обсудили ряд важных вопросов. Переговоры прошли открыто и в духе взаимной поддержки.

"Мы ещё раз подтвердили намерение и дальше наращивать взаимоотношение между двумя странами. Определили цели и задачи. Наша общая цель – укрепить непоколебимую дружбу, установившуюся на протяжении столетий, поднять взаимное сотрудничество на новый уровень. Принимаемые решения также имеют стратегическое значение. Сегодняшняя встреча очень важна для развития двустороннего сотрудничества", - отметил президент Казахстана.

Ранее казахстанские и узбекистанские эксперты заявляли, что сейчас отношения двух государств переживают самый лучший период в новейшей истории. Также они выразили уверенность в том, что настало время для принятия конкретных реальных шагов, направленных на углубление сотрудничества.