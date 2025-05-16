Что нужно знать об основном этапе ЕНТ-2025 в Казахстане
В Казахстане начался основной этап тестирования ЕНТ.
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Сегодня, 16 мая, в Казахстане начался основной этап Единого национального тестирования (ЕНТ) 2025 года. Тестирование продлится до 7 июля. В первый день экзаменов председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульзат Кобенова посетила один из центров в Астане и пожелала участникам успехов, передаёт BaigeNews.kz.
На основной этап зарегистрировались около 216 тысяч абитуриентов, что с учётом двух попыток составляет 399 тысяч заявлений. Для сравнения, в 2024 году таких заявлений было 342 тысячи. Большинство участников (75%) выбрали казахский язык, около 25% – русский, а 266 человек проходят тестирование на английском языке.
Абитуриенты могли выбрать одну комбинацию профильных предметов на обе попытки и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. Наиболее популярной комбинацией традиционно остаётся "Математика–Физика" (16,5% участников), далее следуют "Биология–Химия" (15,6%) и "Математика–Информатика" (9,7%).
ЕНТ включает 120 заданий по пяти предметам:
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История Казахстана – 20 вопросов
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Грамотность чтения – 10
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Математическая грамотность – 10
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Два профильных предмета – по 40 каждый
Максимальный балл – 140, время на тест – 4 часа (240 минут). Участникам с особыми образовательными потребностями предоставляется дополнительное время – 40 минут.
Для более эффективной подготовки:
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внедрён индивидуальный анализ результатов после каждой попытки;
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доступны пробные онлайн-тесты;
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опубликованы материалы: списки учебников, тест-планы, даты по истории, термины по информатике и литературные произведения.
ЕНТ организовано в 46 пунктах по всей стране, в первый день тестирование проходят 4589 человек, из них 323 – в Астане.
С целью академической честности:
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каждый абитуриент получает индивидуальный вариант теста;
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используются металлоискатели, глушилки сигналов, а в аудиториях ведётся видеонаблюдение;
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до 31 октября будет проведён анализ видеозаписей. При выявлении нарушений результаты ЕНТ аннулируются.
Минимальные пороговые баллы остаются прежними:
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"Право", "Педагогика" – от 75 баллов
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"Медицина" – от 70
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Национальные вузы – от 65
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Остальные вузы – от 50
Абитуриенты могут подать апелляцию по содержанию тестов в течение 30 минут после экзамена, по техническим причинам — в ходе теста. Итоговый сертификат с баллами станет доступен в личном кабинете после рассмотрения апелляции.
В марте мы писали о том, что выпускник сельской школы набрал на ЕНТ максимальные 140 баллов.
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