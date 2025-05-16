Сегодня, 16 мая, в Казахстане начался основной этап Единого национального тестирования (ЕНТ) 2025 года. Тестирование продлится до 7 июля. В первый день экзаменов председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульзат Кобенова посетила один из центров в Астане и пожелала участникам успехов, передаёт BaigeNews.kz.

На основной этап зарегистрировались около 216 тысяч абитуриентов, что с учётом двух попыток составляет 399 тысяч заявлений. Для сравнения, в 2024 году таких заявлений было 342 тысячи. Большинство участников (75%) выбрали казахский язык, около 25% – русский, а 266 человек проходят тестирование на английском языке.

Абитуриенты могли выбрать одну комбинацию профильных предметов на обе попытки и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. Наиболее популярной комбинацией традиционно остаётся "Математика–Физика" (16,5% участников), далее следуют "Биология–Химия" (15,6%) и "Математика–Информатика" (9,7%).

ЕНТ включает 120 заданий по пяти предметам:

История Казахстана – 20 вопросов

Грамотность чтения – 10

Математическая грамотность – 10

Два профильных предмета – по 40 каждый

Максимальный балл – 140, время на тест – 4 часа (240 минут). Участникам с особыми образовательными потребностями предоставляется дополнительное время – 40 минут.

Для более эффективной подготовки:

внедрён индивидуальный анализ результатов после каждой попытки;

доступны пробные онлайн-тесты;

опубликованы материалы: списки учебников, тест-планы, даты по истории, термины по информатике и литературные произведения.

ЕНТ организовано в 46 пунктах по всей стране, в первый день тестирование проходят 4589 человек, из них 323 – в Астане.

С целью академической честности:

каждый абитуриент получает индивидуальный вариант теста;

используются металлоискатели, глушилки сигналов, а в аудиториях ведётся видеонаблюдение;

до 31 октября будет проведён анализ видеозаписей. При выявлении нарушений результаты ЕНТ аннулируются.

Минимальные пороговые баллы остаются прежними:

"Право", "Педагогика" – от 75 баллов

"Медицина" – от 70

Национальные вузы – от 65

Остальные вузы – от 50

Абитуриенты могут подать апелляцию по содержанию тестов в течение 30 минут после экзамена, по техническим причинам — в ходе теста. Итоговый сертификат с баллами станет доступен в личном кабинете после рассмотрения апелляции.

В марте мы писали о том, что выпускник сельской школы набрал на ЕНТ максимальные 140 баллов.