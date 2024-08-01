Что не так с автошколами в Казахстане и нужны ли реформы в сфере дорожного движения?

На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов поднял проблему увеличения числа ДТП в стране, которые все чаще приводят к гибели казахстанцев. Глава кабмина раскритиковал систему подготовки водителей и поручил пересмотреть подходы к обучению и процессу получения водительских прав. Какие возможны изменения в работе отечественных автошкол, корреспондент BaigeNews.kz узнал у экспертов.

Одним из противников текущей системы обучения водителей является президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов. Он отметил, что в 2016 году, когда происходила легализация самоподготовки водителей к экзаменам на права, это вызвало большой общественный диссонанс. Тогда Шакуов сам выступал против автошкол и поддержал новую норму. Так как не видел смысла в работе автошкол.

"Потому что лично меня не устраивало, как обучали в автошколах. Помню, как в 2000 году пошёл в автошколу, где мне сказали, можете не ходить на занятия, заплатите 4 тысячи за экзамены и получите права. Для меня это был шок. Благо, мне нужна была только корочка, а правила дорожного движения я хорошо знал, меня отец учил. Увидев, как работают автошколы, я был против них. Если человек захочет, он сам сможет всё выучить", - пояснил своё решение эксперт.

В апреле текущего года самоподготовку кандидатов в водители отменили. Теперь всем желающим получить права необходимо предъявлять медицинскую справку о допуске к управлению транспортом, выданную по форме № 073/у, и свидетельство об окончании курсов, выданное учебной организацией по подготовке водителей транспортных средств.

Однако автошколы всё ещё остаются на саморегулировании. Сейчас обучение в стране ведут 747 учебных центров. Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020 году прекращен государственный контроль деятельности автошкол, исключена адмответственность за некачественную подготовку. Это привело к тому, что зачастую, учебный процесс проводится формально. Во многих школах отсутствует необходимая материальная база. Ожидаемого саморегулирования деятельности автошкол не произошло, по всем направлениям в этой сфере наблюдается снижение качества подготовки и оснащения.

По словам Арсена Шакуова, сегодня многие водители не знают даже основных правил дорожного движения и не умеют справляться с элементарными ситуациями на дороге, такими как движение по круговым перекресткам. Особую озабоченность вызывает недостаток знаний у мотоциклистов и мопедистов, которые, к сожалению, продолжают игнорировать элементы безопасности. А поведение пешеходов на дорогах – отдельная тема.

Это обязанность государства

В связи с актуальными вызовами Шакуов предлагает ставить упор не на классических автошколах, а внедрить предмет вождения в систему школьного образования. По его мнению, государство должно взять на себя ответственность за обучение граждан, предоставив возможность выпускникам получать водительские права сразу после достижения 18 лет.

"В законе есть статья, где говорится, что государство обязано обеспечить знание правил дорожного движения. Это значит, что государство обязано обучить каждого гражданина правилам дорожного движения. Соответственно, если государство обязывает, то оно должно взять на себя этот расход. Как выполнить эту функцию, не тратя не единой копейки? Внедрить в систему школьного образования обязательным предметом", - поделился своими мыслями эксперт.

Так, Шакуов предлагает ввести предмет для учащихся 10-11 классов. Преподавание должно вестись по принципу автошкол. По завершении, школьники сдают итоговый экзамен и получают сертификат. С этим сертификатом по достижении 18-летия они идут за правами в автоЦОН. Однако эксперт уточняет, что эти уроки не нужно путать с предметом "автодело", который в советское и постсоветское время преподавался в казахстанских школах.

Пересмотр требований к автошколам

Шакуов поднимает вопрос о необходимости изменения аккредитации и лицензирования автошкол, которые в настоящее время могут действовать без строгого контроля. Эта проблема ставит под угрозу не только безопасность дорожного движения, но и здоровье нации в целом.

Создание рабочей комиссии для анализа текущего состояния автошкол, определения стандартов их работы и выработки новых подходов к обучению – это шаги, которые должны быть предприняты незамедлительно. Таким образом, качество подготовки водителей может быть значительно улучшено.

Повышение качества подготовки водителей также подразумевает пересмотр подходов к образовательным элементам. Современные автошколы должны соответствовать требованиям, которые меняются вместе с развитием технологий. Арсен Шакуов предлагает создать рабочую группу, состоящую из представителей добропорядочных автошкол, чтобы выработать совместные рекомендации по контролю учебного процесса и направлениям улучшения.

Тех, кто не готов к изменениям, необходимо ставить перед выбором: либо совершенствоваться, либо закрывать свою деятельность. Важно, чтобы этот процесс не занял много времени, так как наработанный опыт добросовестных школ в стране имеется.

Единые стандарты внутри ЕАЭС

Одной из интересных идей, предложенных экспертом, является возможность объединения стран-участниц Евразийского экономического союза для создания единого законопроекта о дорожном движении. Такой подход позволит упростить передвижение между странами, поскольку правила дорожного движения будут унифицированы, как это делается в Европейском союзе. Это обеспечит большую безопасность для путешествующих и сократит количество правонарушений на границах

Модернизация законодательства о дорожном движении

На сегодняшний день закон о дорожном движении в Казахстане устарел и требует глубокой модернизации, считает Арсен Шакауов. Последние изменения были внесены в 2015 году, что делает необходимость изменений очевидной. Эксперт подчеркивает, что нужно догнать ближайших союзников по интеграции и предложить новое законодательство, которое будет соответствовать современным реалиям.

"Вообще сегодня наш закон о дорожном движении устарел лет на восемь от России. Чтобы догнать наших ближайших союзников по интеграции, надо сначала полностью модернизировать правила дорожного движения", - отмечает Шакауов.

Коррупция в системе и недобросовестные автошколы

Эксперт по правилам дорожного движения Адылет Жунусов в свою очередь отмечает, что в обществе нередко происходит перекладывание ответственности на автошколы. Однако проблема гораздо сложнее и включает в себя коррупцию в спецЦОНах, где выдают водительские удостоверения.

Вместе с тем рынок заполонили недобросовестные автошколы, которые, несмотря на установленные правила, массово выдают сертификаты водителей за 2-3 дня обучения, что является прямым нарушением закона, который требует минимум 2,5 месяца подготовки.

"Я сейчас замечаю, что многие автошколы в своих рекламах пишут о том, что обучат в течение недели-месяца. Это же неправильно. Как в течение месяца он может обучиться и получить сертификат?! Есть недобросовестные автошколы, которые хотят нажиться на людях, но они не переживают о безопасности дорожного движения. Таких автошкол много, которые просто печатают сертификаты", - сказал Жунусов.

В идеале каждый учащийся должен пройти полный курс обучения: сначала теоретическую часть, затем перейти к практическим занятиям. После этого ему предоставляется возможность сдать внутренний экзамен в автошколе, и только после его успешного прохождения он получает сертификат, с которым может пойти на экзамен в ГАИ. Однако реальность далека от этой модели.

Эксперт предлагает создать специальную комиссию, которая будет заниматься проверкой автошкол. Это необходимо для того, чтобы предотвратить массовую выдачу фальшивых сертификатов и контроля над качеством обучения. Он подчеркивает, что выходом из сложившейся ситуации является жесткая борьба с недобросовестными автошколами, которые ставят прибыль выше безопасности дорожного движения.

Эксперт предлагает создать сайт, куда можно будет отправлять информацию о нелегально выданных сертификатах, что поможет повысить уровень ответственности среди автошкол.

Он настаивает на важности регулярных проверок и принятия мер по закрытию учреждений, которые занимают недобросовестной практикой.

Влияние технологий на обучение

С недавних пор на рынке появились различные приложения и онлайн-платформы для обучения теории вождения. Однако, по словам Жунусова, многие из этих приложений созданы не профессионалами, и тесты, предлагаемые в них, часто содержат ошибки, что может привести к неверным знаниям правил дорожного движения. Это, в свою очередь, повышает риск ДТП среди неопытных водителей.

Адылет Жунусов считает, что все тесты по правилам дорожного движения должны составляться исключительно квалифицированными преподавателями, чтобы гарантировать их соответствие актуальным правилам.

Комплексный подход к решению проблем

Поддерживая правительство в стремлении к решению проблемы ДТП, эксперты отмечают, что точечные изменения не приведут к нужному эффекту. Необходимо комплексное решение, включающее в себя обучение не только автомобилистов, но и пешеходов, мопедистов, самокатчиков и других участников дорожного движения. Для этого нужно разработать законопроект, что займёт минимум год. Ведь для создания чёткой и эффективной системы необходимо время.