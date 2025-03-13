Политолог Талгат Калиев поделился своими ожиданиями от четвертого Национального курултая, который пройдет при Президенте Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что формат мероприятия, включающий заседания предварительных секций, себя оправдал и оказался достаточно интересным и содержательным. По словам эксперта, на курултай приезжают представители различных сфер и регионов страны, что дает возможность услышать множественные точки зрения, отражающие интересы различных социальных групп.

"На этом событии звучат мнения не одного человека, а целых групп или регионов, что делает обсуждения более многогранными и содержательными. Здесь возникает масса идей и предложений, которые активно дискутируются в ходе первого дня. И, как правило, на следующий день на обсуждение выносятся самые актуальные и резонансные вопросы, которые привлекают внимание главы государства", — отметил Калиев.

Политолог подчеркнул, что на курултае часто поднимаются как ожидаемые, так и неожиданно актуальные темы.

"Несмотря на широкий спектр обсуждаемых вопросов, часто в центр повестки выходят темы, которые не всегда находятся на поверхности, но оказываются крайне важными. Так было с вопросами, как вейпы и лудомания, которые в какой-то момент стали важными темами обсуждения, несмотря на наличие более заметных экономических или социальных проблем", — добавил эксперт.

Калиев также выразил уверенность, что в рамках четвертого Национального курултая будут обсуждены важные и актуальные вопросы, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие страны.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае.

Впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.