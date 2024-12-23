Что надо знать о всеобщем декларировании в 2025 году
Предлагается установить обязанность по декларированию лиц, совершивших крупные приобретения, стоимостью свыше 20 000 МРП.
Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11Сегодня, 13:11
125Фото: BaigeNews.kz
Стало изветно,что важно знать о всеобщем декларировании в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.
Кто сдает декларацию об активах и обязательствах (ФНО 250.00):
- граждане и резиденты РК, владеющих имуществом за рубежом;
- кандидаты на выборные и государственные должности;
- лица, претендующие на статус крупного участника банка, рынка ценных бумаг или страховых организаций;
- лица, занимающиеся частной практикой;
- граждане, желающие добровольно подать декларацию.
Также предлагается установить обязанность по декларированию лиц, совершивших крупные приобретения, стоимостью свыше 20 000 МРП (73 840 000 тенге в 2024 году) в РК и за рубежом.
Какое имущество декларировать - смотрите по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов.
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