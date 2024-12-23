  • 23 Декабря, 14:10
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Что надо знать о всеобщем декларировании в 2025 году

Предлагается установить обязанность по декларированию лиц, совершивших крупные приобретения, стоимостью свыше 20 000 МРП.

Сегодня, 13:11
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11
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Фото: BaigeNews.kz

Стало изветно,что важно знать о всеобщем декларировании в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

Кто сдает декларацию об активах и обязательствах (ФНО 250.00):

  • граждане и резиденты РК, владеющих имуществом за рубежом;
  • кандидаты на выборные и государственные должности;
  • лица, претендующие на статус крупного участника банка, рынка ценных бумаг или страховых организаций;
  • лица, занимающиеся частной практикой;
  • граждане, желающие добровольно подать декларацию.

Также предлагается установить обязанность по декларированию лиц, совершивших крупные приобретения, стоимостью свыше 20 000 МРП (73 840 000 тенге в 2024 году) в РК и за рубежом.

Какое имущество декларировать - смотрите по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов.

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