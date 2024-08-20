Что на самом деле стоит за решением Минздрава срезать финансирование онкологии

Этим выпуском хотим вернутся к скандалу по сокращению финансирования онкологического направления. Помните, Минздрав в разгар лета, вдруг, публично объявил, что урезает выделение средств онкодиспансерам и любым другим медицинским учреждениям, лечащим онкобольных. Лето на исходе, мы специально выждали, чтобы посмотреть – куда эти непопулярные минздравовские инициативы всех нас ведут… Тем более, что аргумент, изначально, был во всех отношениях странным… Ежегодный прирост вновь выявленных онкобольных – плюс, пять процентов, а за первое полугодии этого года вообще, плюс семь! При таких раскладах, в наше время, по какой вообще логике, затраты, вдруг, могут стать меньше? То есть, три года подряд выделяли под сто миллиардов, а тут, вдруг, сели и поняли, что выделяли много? Так получается? Если министр здравоохранения решила в своём ведомстве ещё одну системную "кормушку" прикрыть – это похвально! Но когда так с плеча рубишь – не можешь не понимать, что щепками накроет широкий радиус поражения. Надеюсь, в Минздраве понимают, что с этой экстренной рекалибровкой тарифов, можно так далеко зайти, что потом уже не только президенту, а даже населению будет сложно объяснить – как же так получилось, что сегодняшняя оптимизация, завтра наоборот, колоссальных дополнительных средств потребует…