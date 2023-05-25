Что мешает Казахстану построить АЭС без помощи иностранных компаний?

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Тема строительства атомной электростанции до сих пор волнует казахстанцев. Пока одну часть общества беспокоит риск экологической катастрофы в случае аварии на будущей АЭС, другие задаются вопросом: почему страна сама не может построить этот стратегический объект, и вынуждена надеяться на порядочность иностранных компаний. Корреспондент BaigeNews.kz искал ответы на эти вопросы.

12 октября 2022 года премьер-министр Казахстана протокольным поручением утвердил место для предполагаемого строительства АЭС поселок Улкен Жамбылского района Алматинской области возле озера Балхаш. С другой стороны, в протоколе совещания от 12 апреля 2023 года по вопросам строительства новых генерирующих мощностей под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра поручено возобновление строительства Южно-Казахстанской ГРЭС на месте предполагаемого строительства АЭС.

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин полагает, что в соседстве с угольной ГРЭС ничего плохого нет.

"Такая практика есть и была. При таком соседстве с угольной станцией, АЭС работает в базовой загрузке, а угольная станция может дополнительно работать в маневренном режиме – есть мировые наработки в этом отношении", - объяснил Жантикин.

Эксперты подчеркивают, что Улкен - место для АЭС пока еще предполагаемое, поэтому о других вариантах планируемого размещения АЭС - город Курчатов, Мангистауская, Костанайская и Жамбылская области, пока сбрасывать со счетов нельзя.

"В рамках поручения Главы государства мы ведем информационно-разъяснительную работу среди населения о преимуществах атомной энергетики. Проводятся встречи с общественностью, учеными, экологами, инженерами-энергетиками, специалистами атомной отрасли, с преподавателями вузов, студентами, представителями неправительственных организаций. Также мы активно ведем разъяснительную работу посредством СМИ, социальных сетей, рассказываем населению для чего нужна АЭС, как она поможет решить вопрос энергодефицита, что даст стране строительство атомной станции? Мы открыты и стараемся дать ответы на все вопросы, волнующие казахстанцев", - отметил Тимур Жантикин.

По данным Министерства энергетики, в сфере мирного использования атомной энергии в республике трудятся около 18 тысяч человек, из них большая часть — около 15 тысяч работают в АО "НАК "Казатомпром". В научно-технических организациях задействовано 2,9 тысяч человек и 36 человек трудятся в уполномоченном государственном органе в сфере мирного использования атомной энергии.

Понятно, что только лишь разъяснениями они заниматься не могут, поскольку ведут работу над важными исследованиями. Например, в Национальном ядерном центре (НЯЦ) на уникальных исследовательских ядерных реакторах — ИВГ1.M и ИГР, а также установках и стендах казахстанские ученые проводят различные эксперименты, в том числе внереакторные, а также широкий круг физических и радиоэкологических исследований.

Получается, что несмотря на отсутствие своей атомной станции, в Казахстане работает несколько исследовательских атомных реакторов, требования по безопасности к которым не ниже, чем к АЭС. Отличается и мощность, на исследовательских реакторах она ниже, в тоже время некоторые из них сложнее в эксплуатации, чем АЭС.

В НЯЦ есть продвинутые реакторные технологии, в Курчатове построили и испытывали первый атомный реактор, который планировалось использовать на маршевых двигателях космических ракет.

Также в НЯЦ активно развивают новое направление — управляемый термоядерный синтез на базе не имеющей аналогов в мире электрофизической установки — казахстанском материаловедческом токамаке KTM. Ввод в эксплуатацию токамака позволил Казахстану войти в 10-ку стран, обладающих передовыми исследовательскими установками в области управляемого термоядерного синтеза подобного масштаба. В самой большой природной лаборатории в мире — Семипалатинском испытательном полигоне, развивают компетенции в области радиационной безопасности и экологии, широко востребованные международным сообществом.

Где специалисты для АЭС?

Несмотря на мифы и домыслы, казахстанские ученые не просто участвуют в разработке проекта строительства АЭС, но и разработали предложения по строительству АЭС для правительства. Одним из основных участников подготовки к строительству АЭС стал НЯЦ. Еще в 2009-2009 годах ученые из НЯЦ провели исследования, которые стали основной для нынешнего технико-экономического обоснования строительства АЭС в Казахстане.

"Наши специалисты дали рекомендации по поводу района размещения АЭС, о том, какой будет суммарная мощность АЭС и отдельных энергоблоков, какой тип реакторной технологии для АЭС в Казахстане наиболее перспективный. Все это отражено в маркетинговом разделе ТЭО с полными расчетами. То есть, наши ученые сегодня обеспечивают научно-техническую поддержку в рамках подготовки к строительству АЭС, все предложения по строительству АЭС научно обоснованы", - рассказал и.о. генерального директора НЯЦ Сергей Локштанов.

И все же, несмотря на высокие компетенции казахстанских ученых-ядерщиков, своими силами Казахстан построить АЭС не сможет, потому что у нас нет технологий, связанных именно с АЭС. К тому же, начинка АЭС будет также иностранной.

"Все железо реакторное будет импортироваться, так как в Казахстане нет реакторостроения. Мы присматриваемся, какие можно поставить турбогенераторы, у нас тоже этого производства нет. Высокотехнологичное оборудование будет импортироваться. А в процессе строительства обычно до 75% локализации - это обычное дело. Конечно, есть требования, более жесткие, чем в гражданском строительстве, но это все реализуемо", - уверен Тимур Жантикин.

Будут ли работать на АЭС казахстанцы?

Мировой опыт работы АЭС показывает, что на них работает около 2 тысяч человек, и только 20% промышленно-производственного персонала АЭС составляют работники с образованием по ядерным специальностям.

В Минэнерго РК заявили, что Казахстану по силам воспитать своих специалистов с тем, чтобы они могли работать на АЭС в родной стране, если она будет построена. Сегодня в рамках государственного образовательного заказа на 2022-2023 учебный год по образовательным программам выделено 2 848 грантов. Вузы и предприятия атомной сферы разрабатывают совместные образовательные программ подготовки кадров.

В рамках будущей стратегии развития атомной отрасли планируется предусмотреть направление, на основе которого будет организована подготовка необходимого количества специалистов. В настоящее время правительство по поручению Главы государства приступило к работе по расширению научной и образовательной основы в технической и инженерной сфере.

Нужно повысить уровень технологической культуры

Воспитывать будущих казахстанских работников АЭС помогут и зарубежные страны. На базе КазНУ имени Аль-Фараби продолжает успешно функционировать филиал российского Научно- исследовательского университета МИФИ, в рамках которого проходят обучение 63 студентов по специальностям атомной отрасли. К тому же, готовить кадры для казахстанской АЭС готова Венгрия.

"В настоящее время с венгерской стороной прорабатываются вопросы по реализации совместных образовательных программ в виде специализированных курсов и целевых программ обучения по указанным направлениям в университетах и исследовательских лабораториях Венгрии. Количество отечественных кадров, планируемых к подготовке, а также наименование выбранных вузов и организаций Венгрии будет сообщено после полной проработки данного вопроса с венгерской стороной", - пояснили в Минэнерго.

В ходе визитов президента Казахстана во Францию и Россию также подписаны меморандумы по подготовке отечественных кадров. А сотрудники НЯЦ проходят курсы повышения квалификации и обучение в Японии, России, Португалии, Беларуси, Чехии, Австрии, Бразилии, Германии, Эстонии и Швеции.

Тимур Жантикин уверен, что этих мер достаточно для воспитания своих кадров, более того, отечественный специалисты к моменту запуска АЭС смогут приступить к работе на ней.

"У нас специалистов хватает, в стране есть и продолжают получать отличное образование за границей молодые специалисты. Но пока нет проекта АЭС, не будет и специалистов для нее. Потому сейчас люди, получив образование, пока уходят в смежные отрасли. А с запуском АЭС они с самого начала будут там работать, тем более, что подключаться наши компании уже будут на стадии строительства, и подготовка специалистов — это обычная практика. Есть базовое образование, есть специальное. Операционный персонал готовится 3 - 5 лет, и за время строительства станции несколько смен успевают подготовить", - пояснил Жантикин.

Сегодня Казахстан до сих пор не определился с выбором поставщика технологий для строительства АЭС. Выбор между Китаем (CNNC), Францией (EDF), Южной Кореей (KHNP) и Россией ("Росатом") пока еще предстоит сделать, ведь, у каждого предложения есть свои плюсы и минусы.

"Решения до сих пор нет, поскольку влияет геополитическая ситуация. Есть проблемы санкций, возникают риски. Мы надеялись в первом полугодии получить решение. Но произошла затяжка, так как район размещения АЭС еще не утвержден, только предварительно выбран. Поэтому выбрав точно район, надо говорить с поставщиками, мы прорабатываем с ними, но пойти дальше не можем, так как далее технология привязывается к местности. Чтобы понять цену проекта, надо знать, где точно мы собираемся строить. Южный или Восточный Казахстан — есть разница большая в логистике, наличия рядом производственных сил", - сказал Жантикин.

Он уверен, что станция будет принята в эксплуатацию с полной технической документацией, и не может быть такого, чтобы иностранные партнеры что-то скрыли бы. Насколько глубоко местные специалисты будут понимать документацию, зависит от подготовки специалистов и есть надежда, что за 10 лет, пока проект будет реализовываться, технический уровень у казахстанских специалистов, который и сейчас высок, позволит им все досконально проверить.

При монтаже оборудования казахстанские специалисты будут тоже задействованы. Поэтому АЭС в Казахстане несмотря на иностранное "сердце", будет в большинстве своем отечественной, на отечественном топливе, которое производится в Усть-Каменогорске из казахстанского урана, с местными специалистами и станет надежным источником электроэнергии для Казахстана. Как известно дефицит электроэнергии в стране будет только усиливаться, и похоже без строительства новых экологичных ветровых, солнечных и гидроэлектростанций уже не обойтись.