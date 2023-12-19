Что мешает Казахстану делать новые открытия в геологоразведке

Казахстан нуждается в открытии новых месторождений. Обнаруженные еще в прошлом столетии недра истощаются, а новых нет, отмечают эксперты отрасли. И причин тому несколько – недостаточное финансирование геологоразведки, нехватка профессиональных кадров, слабый государственный менеджмент отрасли. Напомним, что на эти недочеты указал и Глава государства в сентябрьском послании, передаёт BaigeNews.kz.

Определяя вектор развития страны с применением новой экономической модели, президент призвал эффективно использовать конкурентные преимущества. Одним из таких преимуществ являются богатые недра Казахстана, которые до сих пор до конца не изведаны. Сейчас площадь изученных геологами земель составляет 1,5 миллиона квадратных километра. Глава государства поставил задачу увеличить эту площадь до 2 миллионов, при этом делая ставку на поиск редких и редкоземельных металлов.

Еще одна приоритетная задача – снять административные барьеры и оказать всяческую поддержку инвесторам, заинтересованным в разведке и добыче на территории Казахстана.

"К счастью сейчас как таковых формальных препятствий для работы нет. В 2017 году у нас был принят новый Кодекс РК "О недрах и недропользовании". В нём учли все недочёты, которые действовали в старом документе. Теперь геологическая информация должна быть более доступной, право на недропользование должно предоставляться по принципу "первой заявки", срок разведки составит 6 лет с правом продления. Со следующего года мы перейдём на международный стандарт CRISCO. Ранее приходилось работать еще по советской системе госкомиссии по запасам полезных ископаемых. Она очень ограничивала работу. CRISCO же даёт больше свободы работникам сферы. В целом надо сказать, что зарубежные банки и биржи доверяют международным стандартам", — сказал эксперт сферы геологии и недропользования, генеральный директор компании "ERG Exploration" Азамат Шалабаев.

Геологоразведка – процесс долгий и капиталозатратный. Вся работа происходит в три основных этапа: первый – региональное геологическое изучение недр, второй – поисково-оценочные работы, третий – эксплуатационная геологоразведка. Все они крайне важные, и исключить какой-то из них нельзя.

"На первом этапе проводятся исследования по изучению недр, определение перспективных территорий, обнаружение месторождений, их оценка и подготовка к дальнейшей разработке. Также на этом этапе производятся крупномасштабные съемки, небольшие замерочные бурения, поиск зон минерализации, анализ аномалий. Далее все это указывается на картах, полученные данные отражают в отчетах. Всю эту работу берёт на себя государства. Далее, на втором этапе производится оценка потенциальной промышленной ценности обнаруженных месторождений, отсеиваются проявления, которые не представляют интереса для промышленности, и выбираются объекты для проведения предварительной разведки. На заключительном этапе уже ведётся непосредственная разведка и эксплуатация месторождений", — пояснил он.

Основная минерально-сырьевая база Казахстана истощается, так как все крупные месторождения, действующие по сей день, были обнаружены еще в советский период. За годы независимости, были сделаны открытия, но по масштабам они не идут в сравнение. К тому же на многих из них разведана поверхность, глубины же всё ещё не изучены.

"Акцентируя внимание на имеющихся объектах, мы перестали развиваться дальше и искать новые месторождения. Возвращаясь к этапам геологоразведки, надо сказать, что работы, которые должны проводиться на первом этапа – самые важные. По факту мы их не выполняем, потому что нет ресурсов – нет классных специалистов, нет базы данных с актуальной информацией, нет финансирования отрасли, нет грамотной системы управления. До сих пор не рассекречены геологические данные, собранные в советское время. Это всё утеряно, закрыто. Развитием геологоразведки в стране не будет заниматься инвестор, он придет на уже подготовленную почву – когда ему покажут отчеты предварительной разведки, предоставят кадры со съемок и так далее", — сказал эксперт.

В декабре прошлого года в Казахстане была презентована Концепция развития геологической отрасли на 2023-27 годы. В данном документе прописаны следующие меры решения имеющихся проблем: повышение эффективности изучения недр и восполнения минерально-сырьевой базы, в том числе выполнение геологических съёмок в 50000-кратном масштабе, вместо 200000-кратного, которые делают сейчас; цифровизация отрасли; научно-исследовательское и кадровое обеспечение, развитие инфраструктуры (создание международных лабораторий, кернохранилищ и т.д.).

Так, к примеру, для решения задачи по цифровизации Минцифры разработало платформу KAZNEDRA. В ней будет аккумулирована геологическая информация национального банка данных. Геологические материалы можно будет получать в открытом доступе.

"Сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленность – это те сферы, которые будут кормить нас в перспективе. Если мы уже сейчас не займёмся развитием геологоразведки, то ещё 10-15 лет и многие города, живущие за счет градообразующих предприятий, просто закроются. Люди останутся без работы. Яркий пример город Аркалык. В 2021 году там закрылось старейшее градообразующее предприятие Торгайское бокситовое рудоуправление. 65 лет там добывали боксит, а потом запасы исчерпались", — сетует Шалабаев.

Следующая важная задача – модернизация системы управления горнорудным сектором. Но чтобы менеджмент в это отрасли работал успешно, в первую очередь основной орган, в чьи обязанности входит развитие геологической отрасли, должно обрести "постоянный дом". За все время существования Комитет геологии кочевал из одного ведомства в другое. А во вторую очередь отрасль нуждается в большем финансировании. К сожалению, размер государственных инвестиций, выделяемых на изучение недр слишком мал. Так, в нашей стране это всего 8 долларов на квадратный километр, в России – 25 долларов, в Узбекистане – 98, в Канаде порядка 200 долларов.

Ежегодное финансирование отрасли значительно упало за последние 30 лет. Если при Советском союзе на развитие геологии выделялось порядка одного миллиарда долларов, то сейчас бюджет Комитета геологии РК составляет всего около 15-16 миллионов долларов в год.

Казахстан имеет большой потенциал для открытия новых месторождений. Однако действовать нужно без промедлений, ведь процесс геологоразведки с момента региональных работ по изучению и поиску новых объектов и до освоения занимает 15-20 лет. То есть до получения финансовой прибыли от добычи сырья придется ещё подождать.