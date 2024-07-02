Что мешает казахстанским животноводам экспортировать мясо в Китай
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Несмотря на то, что товарооборот в сельском хозяйстве между Казахстаном и Китаем вырос в сравнении с прошлым годом, экспорт животноводческой продукции практически отсутствует. При этом казахстанские производители уже сейчас готовы дополнительно поставить на рынок Китая охлаждённое мясо. О причинах сдерживания экспорта в ходе казахстанско-китайского делового совета рассказал председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В своём выступлении Каримсаков отдельно остановился на сотрудничестве Казахстана и Китая в сфере агропромышленного комплекса.
"АПК действительно является важным аспектом экономического взаимодействия двух стран. Это партнёрство открывает значительные возможности для обеих сторон благодаря сочетанию ресурсов Казахстана и потребностей Китая. В последние годы мы наблюдаем устойчивый рост торговли АПК. В прошлом году товарооборот в сельском хозяйстве в сравнении с предыдущим годом вырос в 1,6 раза, достигнув 1,3 миллиарда долларов. Основными экспортными товарами Казахстана на рынок Китая являются пшеница, семена масличных культур, масло подсолнечное, рыба, кондитерские изделия, мясо и так далее", - рассказал Каримсаков.
В то же время, по словам спикера, экспорт животноводческой продукции практически отсутствует.
"Проведённый китайской стороной аудит в конце 2023 года заложил основу для экспорта животноводческой продукции, с 7-го февраля 2024 года были сняты ограничения по ящуру в отношении экспорта мясной замороженной продукции из юго-восточных регионов Казахстана. Поэтому казахстанские производители уже сейчас дополнительно готовы поставить на рынок Китая охлаждённое мясо, мясо конины, субпродукты от КРС, МРС и свиней, однако несогласованность ветеринарных требований сдерживает экспорт. К сожалению, наши запросы медленно рассматриваются, а некоторые письма, направленные в ГТУ КНР и МСХ до сегодняшнего дня остаются без ответа", - добавил глава Внешнеторговой палаты.
Он также отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в экспорте птицеводческой и мясной продукции, прошедшей высокую термообработку.
Обращаясь к делегатам из Китая, он отметил, что предприниматели КНР смогут совместно с казахстанскими бизнесменами выгодно реализовать перспективные проекты, и их опыт может стать весьма полезным вкладом в развитие обрабатывающей промышленности Казахстана.
"Так, на сегодня имеются успешные проекты сотрудничества, в том числе по производству автомобилей JAC в Костанайской области, тракторов Lovol, автобусной и спецтехники Youtong в Карагандинской области. Также успешны проекты по переработке зерновых культур, полипропиленовое производство, проекты в газохимической и угольной отраслях. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества и расширении проектов с компаниями Китая", - заключил спикер.
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