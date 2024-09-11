Что лечат казахстанцы с помощью саумал

Кобылье молоко – это не просто напиток, а настоящий природный целебный продукт, который заслуженно пользуется популярностью в Казахстане и других странах Центральной Азии.

Саумал в Казахстане стал особенно популярным во время и после короновируса. Но не все знают его реальные полезные свойства. Асылзат Жакипова, работающая дояркой почти 20 лет, рассказала нам об уникальном составе напитка и его действии на организм человека.

- Несмотря на популярность кобыльего молока, не все осведомлены о его ценности и полезных свойствах. Каким образом саумал воздействует на организм человека?

- Саумал или кобылье молоко давно известно как ценный продукт для поддержания здоровья и укрепления иммунитета. Во времена наших дедов и прадедов кобылье молоко использовалось для лечения желудочно-кишечного тракта, укрепления лёгких и повышения иммунитета. Но отечественные и зарубежные учёные провели ряд исследований, благодаря которым стало известно намного больше о пользе кобыльего молока. В Казахстане выпускают даже сублимированное кобылье молоко в капсулах, но я всё же считаю, что от свежего эффекта больше. Учёные даже разработали технологии, благодаря которым производят из саумала мороженое и шоколад, в них нет сахара и вредных трансжиров, поэтому такие продукты полезны для детей.

Кобылье молоко оказывает положительное воздействие на все основные системы человеческого организма. Оно способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, укреплению костей и зубов, прекрасно справляется с вирусами и инфекциями, простудными заболеваниями, восстанавливает работу внутренних органов человека (ускоряет процесс регенерации органов), очищает кровь. Регулярное употребление кобыльего молока может помочь в борьбе с различными заболеваниями, даже онкологическими, и улучшить общее состояние здоровья.

- Что содержится в кобыльем молоке, какие витамины и минералы?

- Кобылье молоко содержит около 500 полезных веществ. Это витамины (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E), биологически активные вещества – минералы (кальций, железо, цинк), аминокислоты и пробиотики. В пол-литре кобыльего молока содержится столько витаминов и минералов, которое необходимо для суточного потребления человека. Пробиотики в кобыльем молоке помогают улучшить пищеварение, а витамины и минералы способствуют общему укреплению организма.

Хочу отметить, что именно в период пандемии коронавируса спрос на этот продукт значительно увеличился. Здесь у нас были огромные очереди.

- Чем отличается кобылье молоко от коровьего?

- Кобылье молоко – это молоко альбуминовое, содержащее 50% альбуминов и 50% казеинов. Альбумины – это белок, который быстрее всасывается, оказывает лечебное действие. Как говорят отечественные учёные, главное отличие кобыльего молока от коровьего – это альбумины. А в коровьем молоке белок не очень дружелюбен для человеческого организма. Лошадь пьёт только чистую воду, сама выбирает, какие травы ей необходимы, и извлекает из них множество полезных микроэлементов и минералов.

Учёные уже доказали, что саумал по своему составу больше приближен к женскому грудному молоку благодаря содержанию в нём иммуноглобулинов. Саумал, как и грудное молоко, содержит лактоферин – это активный белок, повышающий усвоение железа и стимулирующий иммунный ответ организма. Ребёнка, лишённого материнского молока, можно выкормить кобыльим молоком, которое помогает нейтрализовать бактерии и вирусы, укрепить микрофлору кишечника, улучшить пищеварение, повысить иммунитет.

- С какими заболеваниями к вам приходят клиенты?

- В основном люди пьют саумал для укрепления иммунитета, часто лечат пневмонию, туберкулёз, даже онкологию уже на стадии метастазов. Также многие лечат язву желудка – тут неподалеку живёт клиент, который два месяца непрерывно пил саумал и язва прошла. Часто саумал пьют во время или после химиотерапии, он помогает легче переносить такие процедуры, способствует быстрому восстановлению организма. Часто родители приводят своих детей, чтобы вылечить какие-то инфекционные или простудные заболевания.

- А сколько времени необходимо употреблять саумал для желаемого эффекта?

- Для того, чтобы просто укрепить иммунитет, достаточно пить 20 дней, потом 10 дней отдыхать и по желанию повторить курс. Кто-то пьёт саумал по 2-3 месяца непрерывно или даже несколько лет, в основном это онкобольные. Я думаю, длительность курса зависит от заболевания и особенностей организма каждого человека. В весенний период, особенно в мае, молоко самое полезное. Здесь важно помнить, что желательно выпить саумал парным в течение 15 минут после дойки, но его полезные свойства в целом активны ещё целых два часа. Ещё один важный фактор – саумал желательно пить на голодный желудок. В нашей стране есть санатории, предоставляющие услугу саумалотерапии. Люди останавливаются там на 10 дней и ничего не едят, только пьют кобылье молоко по пять раз в день по 200-300 граммов. Оно очень сытное, поэтому чувство голода притупляется. По отзывам, эффект потрясающий, весь организм чистится от шлаков и токсинов, помогает справиться с различными заболеваниями.

- Сколько нужно выпивать саумала в день и сколько это стоит?

- Пол-литра литра будет достаточно, главное пить на голодный желудок. Пол-литра стоит 750 тенге, литр стоит 1500 тенге. В принципе по Алматы цена везде одинаковая. Кто-то пьёт дважды: утром и вечером по пол-литра. Важно помнить, что в первые дни саумал действует как слабительное и лучше остаться дома, пока организм не привыкнет к напитку. Бывает и такое, что организм сразу воспринимает саумал как молоко.

- Хватает ли всем желающим молока?

- В хозяйстве находится почти 40 лошадей, включая жеребят. Особый спрос на саумал был во время пандемии, но и тогда хватало, учитывая даже то, что мы доим кобыл каждые два часа, чтобы люди могли выпить саумал свежим. В сентябре доим реже, ближе к октябрю сезон заканчивается. 16 сентября я уеду домой в Шымкент, и мы встретимся уже в следующем году.

Фото: Ержан Ахметов