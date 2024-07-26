Падение самолета на Алаколе: что известно о состоянии пострадавших
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
149Фото: globallookpress.com
Пострадавших женщину и мужчину доставили в Центральную районную больницу Алакольского района, передаёт BaigeNews.
"Состояние пострадавших при поступлении тяжелое, госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", – сообщили врачи.
Проводится противошоковая терапия, полное клинико-диагностические инструментальные исследования. Из Талдыкоргана направлены два специалиста (нейрохирург, травматолог).
"В больнице есть все необходимые лекарства для лечения пациентов. Ситуация на контроле", - добавили в Управлении здравоохранения Жетысуской области.
Напомним, в области Жетысу спасли двух человек, упавших с гидросамолета.