Что известно о погибших в крупном ДТП в Актюбинской области
Сегодня, 22:15
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Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
53Фото: baigenews.kz
Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области до приезда бригады "скорой помощи", среди них двое детей, передаёт BaigeNews.kz.
Авария произошла на трассе Самара-Шымкент, столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen Polo.
Четыре пассажира легковушки скончались, водитель и ребёнок доставлены в больницу.
"Погибли 50-летняя женщина, мужчина лет 35-40, дети в возрасте примерно 12-14 лет. У всех были травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в полиции.
Мужчина 28 лет и трёхлетний ребёнок госпитализированы в Центральную районную больницу Кобды.
С начала года в Актюбинской области произошло 416 ДТП. В них, по данным на 18 августа, погибли 94 человека, 578 пострадали.
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