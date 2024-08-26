Что известно о погибших в крупном ДТП в Актюбинской области

Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области до приезда бригады "скорой помощи", среди них двое детей, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла на трассе Самара-Шымкент, столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen Polo.

Четыре пассажира легковушки скончались, водитель и ребёнок доставлены в больницу.

"Погибли 50-летняя женщина, мужчина лет 35-40, дети в возрасте примерно 12-14 лет. У всех были травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в полиции.

Мужчина 28 лет и трёхлетний ребёнок госпитализированы в Центральную районную больницу Кобды.

С начала года в Актюбинской области произошло 416 ДТП. В них, по данным на 18 августа, погибли 94 человека, 578 пострадали.