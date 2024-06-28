Что известно о новом президенте Назарбаев Университета

Решением попечительского совета Назарбаев Университета на должность президента вуза назначен гражданин Великобритании Ахмад Вакар, передаёт BaigeNews.kz.

Он имеет докторскую степень PhD Университета Брэдфорда (Великобритания). Прошёл карьерный путь от профессора Университета Йорк и Университета Колледж Лондона (Великобритания) до проректора Мидлсекского Университета (Великобритания).

C 2001 по 2004 годы руководил департаментом науки в канцелярии премьер-министра Великобритании.

С 2017 года был ректором Университета Абу-Даби.

Вакар является автором более 90 исследовательских работ, опубликованных в престижных научных изданиях.