Выборы президента Казахстанской федерации футбола пройдут 20 декабря. На место претендуют четыре человека. Среди кандидатов есть как опытные управленцы, так и новые лица. Кто представлен в списке кандидатов? У кого из них наиболее высокие шансы возглавить федерацию? Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Выбывание кандидатов

После отставки Адлета Барменкулова назывались разные имена тех, кто может возглавить федерацию. Среди них и были политические тяжеловесы и бизнесмены. Однако в окончательном списке их не оказалось. Бизнесмен Тимур Турлов, слухи о назначении которого распространялись в инфополе на протяжении нескольких месяцев, заявил, что не собирается участвовать в работе федерации и предпочитает сконцентрироваться на действующих проектах.

Скромные результаты сборной в этом году, похоже, не вызвали желания крупных бизнесменов-кандидатов участвовать в выборах в КФФ, как это было в 2022 году. Тогда в гонке были Ерлан Джарылкасинов - председатель ОО "Казахстанская лига любителей футбола"; Берик Каниев - член исполкома КФФ, председатель Совета директоров АО "Lancaster Group Kazakhstan"; Давид Лория - президент ОЮЛ "Ассоциация федерация футбола города Астаны" и Кайрат Оразбеков - президент АФК "Кайрат".

В этом году официальный список кандидатов выглядит так: Алтай Даумов, Ербол Каиров, Давид Лория, Марат Омаров. Наргис Магау и Ерлан Джамантаев по ходу гонки сняли свои кандидатуры.

Алтай Даумов

Выдвинут от ОЮЛ "Футбольная ассоциация Алматинской области". Является вице-президентом Алматинской федерации футбола, основателем детской футбольной академии KIFS.

Имея опыт в спортивном менеджменте, он один из первых среди казахстанцев получил европейский диплом по программе UEFA CFM для футбольных менеджеров.

По его мнению, в работу казахстанской федерации необходимо внедрить опыт зарубежных стран. Для этого, как рассказывает Даумов, он изучил деятельность других федераций.

К предстоящим выборам Алтай Даумов, судя по всему, отнесся со всей ответственностью. На страницах в соцсетях он активно рассказывает о своем опыте и видении развития футбола.

Он не скрывает, что сталкивается с мнением о том, что результаты выборов предрешены. С таким отношением к предстоящим событиям футбольный менеджер не согласен.

Фото: Facebook/daumov

Ербол Каиров

Среди всех кандидатов Ербол Каиров, пожалуй, имеет наиболее широкую узнаваемость среди болельщиков. Спортивный комментатор выдвинул свою кандидатуру от Ассоциации футбола Акмолинской области. В отличие от остальных претендентов на должность, которые не спешат делать заявления, Каиров уже поделился некоторыми своими планами, в случае если бы он занял пост президента Казахстанской федерации футбола.

Ербол Каиров заявил, что не будет ставить условия перед Черчесовым, если возглавит КФФ. По его мнению, российский специалист должен покинуть должность наставника сборной.

Он отметил, что Черчесов не стремится к более тесному общению с футболистами, не желает беседовать с ними наедине, как это делали, например, Магомед Адиев и Руслан Балтиев.

Журналист также предлагал другим кандидатам принять участие в теледебатах, однако, похоже, эта идея другими участниками предвыборной гонки не была поддержана. Дебаты так и не состоялись.

Фото: Facebook/erbol.kairov.7

Давид Лория

Как и Ербол Каиров, Давид Лория не нуждается в особом представлении для казахстанских болельщиков. Он выделяется среди всех кандидатов тем, что является в этой гонке единственным профессиональным футболистом. Более того, Лория был членом национальной сборной, что подчеркивает его значимость и опыт в казахстанском футболе.

После окончания профессиональной карьеры Лория попробовал себя на политическом попроще. Он является депутатом маслихата Астаны, а также президентом федерации футбола столицы.

К слову, Лория второй раз баллотируется на пост президента КФФ. Ранее как кандидат он был гораздо активнее. В социальных сетях рассказывал о своих планах по развитию казахстанского футбола. Сейчас же его официальная страница в Instagram больше посвящена деятельности как депутата. О его участии в выборах можно узнать, пожалуй, только из СМИ.

Фото: Facebook/david.loria.39

Марат Омаров

Марат Омаров является единственным из кандидатов, кто имеет статус политического государственного служащего. Но при этом он наименее активен в медиа и соцсетях среди всех претендентов.

Как связан с футболом Марат Омаров, судя по его официальной биографии на сайте АЗРК, сказать сложно. Он выпускник "Болашака", окончил Британский Университет Йорка по специальности "философия, политология и экономика" и Лондонскую школу экономики и политических наук.

На протяжении карьеры Омаров занимал различные должности, включая советника министра экономического развития и торговли, управляющего директора АО "Казахтелеком" и управляющего директора — члена правления АО "НУХ "Байтерек".

Как отметил в интервью BaigeNews.kz депутат мажилиса Магеррам Магеррамов, Омаров является большим любителем футбола и должен быть заинтересован в развитии этого вида спорта в стране.

Соцсети Марат Омаров ведет не активно. Какие идеи он хочет привнести в работу федерации, неизвестно.

Фото: пресс-служба АЗРК

Кого бы не избрали президентом федерации, уже очевидно, что ему предстоит решать важные задачи, связанные с популяризацией детского футбола в стране и улучшением инфраструктуры футбольных полей. Также актуальной проблемой остается сокращение бюджета профессиональных клубов. И хотя федерация не имеет прямого отношения к бюджету клубов, депутаты и болельщики возлагают ответственность на спортивный орган по этому вопросу.

Кроме того, будущий президент КФФ должен быть готов к критике. В случае неудач национальной сборной Казахстана по футболу, помимо главного тренера и футболистов, президент федерации также будет под пристальным вниманием общественности.

Выборы президента федерации пройдут 20 декабря.