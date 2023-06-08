Что изменится в накопительной пенсионной системе с 1 июля

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В Едином накопительном пенсионном фонде рассказали, что изменится в пенсионной системе страны с 1 июля. В этот день в силу вступит Социальный кодекс, предусматривающий ряд новшеств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Во-первых, будут расширены инвестиционные возможности вкладчиков. При передаче пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП) больше не будут учитывать порог минимальной достаточности. С вступлением в силу Социального кодекса казахстанцы вправе будут передавать до 50 процентов своих накоплений УИП. А те, у кого есть добровольные пенсионные накопления, смогут передать в УИП всю добровольно накопленную сумму.

Также с двух лет до одного года сократится срок возврата пенсионных накоплений из УИП в управление Нацбанку РК.

Во-вторых, казахстанцы смогут использовать до 100 процентов пенсионных накоплений на жильё и лечение. Пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых по выслуге лет, смогут использовать все свои пенсионные накопления, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов, на улучшение жилищных условий и лечение.

К такой категории пенсионеров относятся военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, и лица, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел РК с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее двенадцати лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Остальные пенсионеры сохраняют за собой право использовать до 50 процентов своих пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов, на вышеуказанные цели, если размер их пенсионных выплат обеспечивает коэффициент замещения дохода на уровне не ниже 40 процентов.

В-третьих, будут увеличены выплаты на погребение. Так, сумма единовременной выплаты на погребение в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, ДНПФ, увеличится с 52,4-кратного до 94-кратного МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счёте средств умершего лица. Она может быть выплачена членам семьи умершего.

В-пятых, меняется система выплат работодателями обязательных пенсионных взносов за работников. С 1 января 2024 года в дополнение к имеющимся функциям ЕНПФ предусмотрено привлечение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР). ОПВР будут осуществляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года, за счёт собственных средств работодателя и устанавливаются от ежемесячного дохода работника: с 1 января 2024 года в размере 1,5 процента и будет ежегодно увеличиваться на один процент – до достижения пяти процентов в 2028 году. Такое поэтапное введение ОПВР позволит сгладить нагрузку на работодателя.

В-шестых, пенсионные взносы должны осуществлять все работающие, постоянно проживающие на территории Казахстана. Физические лица, постоянно проживающие на территории Казахстана, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключённым с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами, а также физические лица, постоянно проживающие на территории РК, работающие в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК, в настоящее время вправе уплачивать ОПВ в ЕНПФ.

С 1 июля 2023 года данная категория лиц будет обязана уплачивать ОПВ в ЕНПФ. Таким образом, увеличивается охват населения накопительной пенсионной системой для обеспечения адекватными выплатами в будущем.

В-седьмых, будет снижено комиссионное вознаграждение ЕНПФ. Величина комиссионного вознаграждения ЕНПФ уменьшится с 0,01 процента от пенсионных активов до 0,008 процента в месяц. При этом она не может составлять более величины, определяемой как произведение 0,04-кратного месячного расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, и количества индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями по учёту обязательных пенсионных взносов, открытых в ЕНПФ по состоянию на 1 число соответствующего календарного месяца.