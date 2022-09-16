Что изменилось в системе ОСМС, рассказали в фонде

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Самостоятельные плательщики ОСМС теперь могут получать годовую страховку, сообщили в Фонде обязательного социального медицинского страхования, передает BaigeNews.kz.

Это стало возможным после изменения в законе о социальном страховании. Для того, чтобы получать услуги в полном объёме, нужно внести годовой взнос в размере 36 тысяч тенге.

"Раньше нужно было оплатить предыдущие 12 месяцев. Но это было сложно. Люди не могли знать, заболеют они или нет. Сейчас процедуру упросили, и есть возможность наперёд заплатить и вступить в систему медицинского страхования", - сообщил заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Ілияс Мұхамеджан.

По его словам, в случае, если человек не обращается за медицинской помощью, но исправно производит взносы в систему ОСМС, то его средства будут использоваться для лечения других граждан, которые также производят взносы.

"Если взять, к примеру, информацию за прошлый год, могу сказать, что сумма поступлений по льготным категориям граждан составила 346 миллиардов тенге. Эта категория населения использовала медицинские услуги на 630 миллиардов. То есть, те взносы, которые производят, например, наёмные работники, индивидуальные предприниматели, они покрывают стоимость лечения или количество взносов за другие категории. Принцип солидарности основан на том, чтобы все средства, поступающие в фонд, распределялись без деления на категории".

В фонде также сообщили, что в следующем году суммы взносов в ОСМС не будут изменены.