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Что изменилось в сфере высшего образования в Год детей, рассказал первый замакима СКО Сегодня, 17:44
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Сегодня, 17:44
127

Что изменилось в сфере высшего образования в Год детей, рассказал первый замакима СКО

По поручению президента в стране проводится работа по открытию к 2025 году не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. В рамках данного поручения в Kozybayev University стартовала программа двудипломного образования совместно с университетом Аризоны. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

По новой международной программе в Kozybayev University распределили 155 специальных государственных грантов. Это дает возможность молодёжи получить лучшее мировое образование, а региону стать центром притяжения молодёжи.

- Наряду с североказахстанскими ребятами в региональный ВУЗ поступили абитуриенты из семи городов, - рассказал первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов.

Ежегодно государство будет выделять 500 грантов. Один семестр студенты поедут учиться в Аризону, в итоге получат казахстанский и американский дипломы.

- Также у нас завершилось строительство современного учебно-лабораторного корпуса. Для университета строим три общежития на 1,6 тысяча мест. Это позволит закрыть потребность в жильё для молодёжи, - отметил Тасмаганбетов на брифинге.

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#Kozybayev University #грант #Аризона
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:44
127
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