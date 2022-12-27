Что изменилось в сфере высшего образования в Год детей, рассказал первый замакима СКО

По поручению президента в стране проводится работа по открытию к 2025 году не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. В рамках данного поручения в Kozybayev University стартовала программа двудипломного образования совместно с университетом Аризоны. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

По новой международной программе в Kozybayev University распределили 155 специальных государственных грантов. Это дает возможность молодёжи получить лучшее мировое образование, а региону стать центром притяжения молодёжи.

- Наряду с североказахстанскими ребятами в региональный ВУЗ поступили абитуриенты из семи городов, - рассказал первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов.

Ежегодно государство будет выделять 500 грантов. Один семестр студенты поедут учиться в Аризону, в итоге получат казахстанский и американский дипломы.