В конце года принято подводить итоги, чтобы нагляднее оценить результаты работы. BaigeNews.kz предлагает взглянуть на то, что позитивного сделано в сфере науки и образования.

Реализация Национального проекта "Комфортная школа"

Целью пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" является ликвидация аварийных школ, трёхсменного обучения и дефицита ученических мест. Для решения этих вопросов осуществляется строительство 217 школ на 460 тысяч ученических мест (при двусменном обучении) в городах и активно-развивающихся (перспективных) населённых пунктах.

Особенности комфортных школ:

учащиеся начальных и старших классов обучаются в отдельных блоках, где предусмотрены отдельные учебные классы, туалеты, спортзалы;

повышенные меры безопасности для детей: системы видеонаблюдения, звукового оповещения, турникеты с системой распознавания лиц;

индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий, сменной одежды;

школы оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, установлены интерактивные панели с подключением к высокоскоростному интернету;

созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.

Из запланированных 217 школ введено в эксплуатацию 36. До конца года планируется завершить строительство ещё 76 школ. Оставшиеся 105 школ будут введены в 2025 году.

Среднее образование

В системе образования предпринимаются важные шаги по повышению его качества, совершенствованию учебных программ, повышению статуса педагогов, обеспечению безопасной и комфортной среды для детей.

С сентября 1,7 миллиона учащихся охвачены бесплатным питанием (1,4 миллиона учащихся 1-4 классов, 340 тысяч обучающихся в 5-11 классах из категории СУСН).

В этом году сборная Казахстана в 31 международной олимпиаде и конкурсе завоевала 473 медали (58 золотых,169 серебряных, 246 бронзовых).

Законом по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении детей. Закреплён статус региональных уполномоченных по правам ребёнка.

3,1 миллиона обучающихся охвачены образовательными и воспитательными проектами в рамках программы "Біртұтас тәрбие", 350 тысяч педагогов обучены и внедряют данную программу.

Госзаказ в системе технического и профессионального образования увеличен на 10 тысяч мест. 65% госзаказа направлено на технические специальности.

Начиная с 2020 года заработная плата педагогов повышалась на 25% и за четыре года увеличилась на 100%.

880 современных предметных кабинетов (химии, биологии, физики, робототехники, STEM) доставлены в школы. Модернизируются 1 000 сельских школ, 89,9% школ обеспечены скоростным интернетом, 100% школьных учебников переведены в цифровой формат.

В рамках проекта "1000 лидеров изменений в образовании" в республиканский кадровый резерв зачислены 376 человек.

Открыты три детских оздоровительных центра, шесть организаций дополнительного образования и 468 комьюнити-центров. В регионах открыты 20 Центров психологической поддержки.

Высшее и послевузовское образование

В 2024 году увеличен объём госзаказа на подготовку кадров до 94 251 гранта. Выделено 5 000 целевых образовательных грантов для молодёжи из западных, густонаселённых и вновь созданных регионов (Абай, Ұлытау, Жетісу, Туркестанская, Мангистауская, Атырауская области и Шымкент).

Впервые в результате изменения процедуры приёма 1 604 этнических казаха получили гранты. Для обеспечения системы здравоохранения кадрами госзаказ в резидентуре увеличен на 70% с 1500 до 2500 грантов.

Начата реализация пилотного проекта по присуждению дифференцированных грантов с частичной оплатой за обучение. В 2024 году предусмотрены 300 дифференцированных грантов по педагогическим специальностям и социальным наукам.

Запущен пилотный проект, которым предусматривается выдача льготного образовательного кредита.

С сентября 2024 года повышен размер стипендии: по программе бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам - на 15%.

В 2023-2024 учебном году размер заработной платы педагогов вузов повышен с 160,7 тысяч тенге до 350 тысяч тенге, в нацвузах - до 400 тысяч тенге.

Проработано 23 стратегических партнёрства, из них 16 филиалов зарубежных вузов.

В международный рейтинг лучших университетов мира QS WUR вошёл 21 казахстанский вуз. В рейтинге Times Higher Education приняли участие 29 казахстанских вузов, из них четыре заняли позиции.

Для развития сотрудничества и применения инновационных технологий обучения подписаны меморандумы с крупными компаниями - Coursera, Huawei Technologies Kazakhstan LLP, Binance Kazakhstan. 93 университетам по всей стране предоставлен доступ к онлайн-курсам Coursera по востребованным навыкам. Принят межвузовский стандарт Искусственного Интеллекта (ИИ), 17 вузами разработаны 15 образовательных программ.

В 2024 году 15 отечественных вузов внедряют курсы Google по ИИ.

В девяти регионах разработаны карты потребности в кадрах по 45 отраслям в рамках проекта "Мамандығым–Болашағым" (Павлодарская, Мангистауская, Карагандинская, Актюбинская, Жамбылская, Акмолинская и Жетысу области, Астана и Алматы).

В рамках поручения Главы государства с 1 сентября начата подготовка "индустриального РhD" совместно с крупными производственными компаниями. Разработана Концепция инженерного образования.

Четырём вузам присвоен статус исследовательского университета (ЮКУ им. М.Ауезова, КарУ им. академика Е.А.Букетова, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва).

Наука

Принят Закон "О науке и технологической политике", который акцентирует внимание на укреплении связей между наукой и реальным сектором экономики, а также на внедрении научных разработок в производство, путём введения механизм оценки технологической готовности (TRL).

Для учёных предусмотрен ряд мер господдержки. Законом установлены доплаты за учёные звания. Молодым учёным предусмотрено льготное кредитование для приобретения жилья. Также предлагаются налоговые льготы (вычеты в размере 50%) для организаций, занимающихся научно-исследовательскими, научно-техническими и опытно-конструкторскими работами​.

Расширен функционал Фонда науки, который окажет поддержку учёным по научно-технической акселерации, в целях подготовки кадров и повышения предпринимательских навыков.

Согласно закону, МИО наделены компетенциями по определению приоритетных направлений развития науки в своих регионах и организации их финансирования. Это создает условия для более гибкого и оперативного реагирования на региональные потребности, а также позволяет разрабатывать научные программы, учитывающие специфику экономики и социальные запросы каждого региона.

Подписан Закон "О государственных закупках", предусматривающий, в том числе, нормы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, приобретаемых НИИ и вузами, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ без общей бюрократической процедуры госзакупок.

В 2024 году доля внутренних затрат на НИОКР в ВВП выросла с 121 миллиарда до 173 миллиардов тенге (с 0,13% до 0,14% от ВВП).

На 2024-2026 годы предусмотренный бюджет науки – 703,6 миллиарда тенге, по сравнению с предыдущим трёхлетним периодом увеличен - на 9%.

Увеличено государственное финансирование прикладной науки.

В 2024 году из республиканского бюджета на развитие науки было выделено 194,4 миллиарда тенге, финансирование фундаментальных научных исследований – 3,1 миллиарда тенге, ГФ проектов коммерциализации - 23,3 миллиарда тенге, базовое финансирование – 9,9 миллиарда тенге.

В рамках программы кредитования для молодых учёных АО "Отбасы банк" по итогам 8 месяцев 2024 года выдано 290 квартир.

Увеличен госзаказ в докторантуру (докторов PhD) до 1919 мест.

Должностные оклады работников научных организаций увеличены на 18%. Увеличен размер доплат научным работникам за наличие научных званий.

Укреплена институциональная роль Национальной академии наук, решены вопросы бюджетного финансирования.

250 научных организаций пользуются базами данных Web of Science, Scopus и Wiley.

Учёные Казахского национального исследовательского технического университета имени Сатпаева изобрели метод по выработке химического элемента Селен с чистотой 99,5%, который широко применяется в медицине, электронике и производстве стекла.

Техническое и профессиональное образование

Увеличена стипендия студентов на 50% - до 43 тысяч тенге. Увеличен госзаказ в системе ТиПО (выделено 143 тысячи грантов, что больше на 10 тысяч мест по сравнению с прошлым годом. Внедрено дуальное обучение в 551 колледже с участием более 9 тысяч предприятий с охватом свыше 91 тысяч студентов.

119 колледжей реализуют товары собственного производства. 7% студентов обеспечены местами в общежитиях.

Введены в эксплуатацию 4 общежития на 1189 мест (Павлодарская – 1 на 189 мест, Кызылординская – 1 на 200 мест, Акмолинская – 2 общежития на 800 мест).

Оцифрованы дипломы ТиПО в мобильном приложении eGov.

Дошкольное воспитание и обучение

Открыто 535 дошкольных организаций на 59 тысяч мест (25 государственных и 510 частных). 92,5% детей от 2 до 6 лет охвачены дошкольным воспитанием и обучением. 97 тысяч детей из социально уязвимых семей (100%) обеспечены бесплатным питанием в дошкольных организациях.

Оцифрована индивидуальная карта развития ребенка предшкольного возраста в НОБД для доступности учителям начальных классов школ.