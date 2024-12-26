Итоги развития сферы здравоохранения Казахстана за 2024 год оценил BaigeNews.kz.

1. Инфраструктура

Принята Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы (постановление Правительства № 454 от 12.06.2024г.).

Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы была разработана в реализацию поручения Главы государства.

В Концепции сформировано целостное видение развития инфраструктуры здравоохранения, определен перечень наиболее ключевых (якорных) системообразующих объектов здравоохранения, планируемых к строительству в период реализации проекта Концепции.

Проектом Концепции предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

1) совершенствование институциональной среды и строительство (реконструкция/модернизация, ремонт) объектов инфраструктуры здравоохранения;

2) оснащение объектов инфраструктуры здравоохранения современным оборудованием и технологиями;

3) обеспечение объектов здравоохранения кадровыми ресурсами.

В результате реализации проекта Концепции будет сформирована развитая и сбалансированная инфраструктура здравоохранения, обеспечивающая доступность и качество медицинской помощи.

Введен в эксплуатацию Национальный координационный центр экстренной медицины на 200 коек в Астане.

В рамках национального пилотного проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 183 (из запланированных 655) объекта первичной медико-санитарной помощи (2023 год – 99; 2024 год – 84).

2. Охрана здоровья матери и ребенка

В результате предпринимаемых мер по совершенствованию оказания медицинской помощи женщинам и детям (совершенствование диагностики и лечения беременных, пересмотр клинических протоколов диагностики и лечения, увеличение тарифов на оказание медицинской помощи беременным и пр.) в текущем году отмечается снижение показателя материнской смертности на 15% (10 месяцев 2023 года – 11,5; 10 месяцев 2024 года – 9,8 на 100 тысяч живорожденных), а также снижение младенческой смертности на 2% (9 месяцев 2023 года – 7,38; 9 месяцев 2024 года – 7,24 на 1000 живорожденных).

3. Касательно амбулаторно-лекарственного обеспечения

Проводится работа по совершенствованию лекарственного обеспечения с приоритетом на амбулаторное лекарственное обеспечение. За текущий год на амбулаторном уровне лекарственными средствами обеспечено 3,5 млн пациентов на сумму 212,8 млрд тенге.

4. Автоматизация процессов в области ценообразования, закупок и распределения лекарственных средств

Для повышения прозрачности, точности учета и прогнозирования потребностей в лекарствах и снижения коррупционных рисков разработаны и внедрены следующие механизмы:

- на портале egov.kz реализован функционал для подачи заявки на регистрацию цен (ранее данная услуга предоставлялась в системе РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий"). Полное завершение модификации со стороны портала Еgov.kz запланировано до конца текущего года;

- в целях отслеживания изменения цен по всей цепочке движения обеспечено обязательное заполнение поля "предельная цена" в Едином классификаторе лекарственных средств от поставщика до потребителя, далее ИС "Маркировка и надзор товаров" (далее - ИС ТТД) передается в модуль Национального каталога товаров.

- Единым оператором маркировки и надзора в ИС ТТО реализован функционал по изъятию лекарственных средств из оборота последующим причинам: отбор образцов медицинского назначения, имеющих дефект (порчу), утерю, повреждение, уничтожение, использованныхдлясобственныхнуждпредприятия; отпускпобесплатнымрецептам; конфискация;

- в целях идентификации пациента для подтверждения получения им препарата проведена работа в ИС "Лекарственное обеспечение" в части идентификации с помощью технологии FaceID, где фотографии услугополучателя сверяются с государственной базой данных "Физические лица" (с 1октября текущего года в Республиканском центре первичной медико-санитарной помощи запущен пилотный проект по идентификации Face ID).

В Минздраве создан проектный офис по цифровизации процессов регистрациии ценообразования, созданию цифровой системы учета и обращения лекарственных средств и медицинских изделий с функцией комплексного анализа процессов лекарственной политики.

Результат этих работ направлен на определение объективной стоимости лекарственных средств и исключение излишней наценки на них.

В целях предотвращения необоснованного и искусственного повышения цен на лекарственные средства и медицинские изделия разработаны новые подходы к формированию цен:

- разработан единый способ регистрации цен на лекарственные средства, являющийся базовой ценой для формирования предельных цен (в действующей редакции Правил производители фиксируют одну цену 2 раза);

- исключены маркетинговые и транспортные расходы (в действующей редакции правил на маркетинговые расходы приходилось 30%, на транспортные расходы - до 15%);

- снижение цен на дженерики (аналоговые препараты) - будет снижено до 30% от стоимости оригиналов;

- выявлена Единая регрессивная шкала надбавок: для оптовой реализации лекарственных средств (до 20%) и для розничной реализации лекарственных средств (до 30%);

- рекомендованы референтные страны по международным сайтам для контроля и сравнения цен (список уменьшен по сравнению с 2023 годом с 16 до 10 государств);

- интеграция с информационными системами Комитета государственных доходов: таможенными (по ГТД) и налоговыми (по контрольно-кассовым чекам с установлением требований по заполнению всех данных).

По новому механизму формирования цен в рамках ГОБМП ожидается снижение предельных цен на 10-12%, в оптово-розничном сегменте на 25-27% (от действующих предельных цен).

5. Меры по обеспечению кадровыми ресурсами

В текущем году распределены образовательные гранты по специальностям для организаций образования в сфере здравоохранения: бакалавриат – 2700, резидентура – 2500 (в рамках реализации поручений Главы государства увеличено количество грантов на резидентуру до 2500), магистратура – 325, докторантура – 160 мест.

Повышена стипендия на 20% бакалаврам и интернам, на 15% – резидентам, магистрантам, докторантам.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года на 50% увеличен размер ежемесячных государственных стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования.

В апреле текущего года принят Закон Республики Казахстан, которым предусмотрены меры по закреплению медицинских кадров:

- с 1 января 2024 года в рамках социальной поддержки увеличен размер бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья для специалистов, прибывших в сельские населенные пункты, являющиеся административными центрами района (в сумме, не превышающей 2 500 МРП (9,2 млн тенге) и в сельские населенные пункты (в сумме, не превышающей 2000 МРП (7,3 млн тенге);

- единовременная денежная выплата медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты на срок не менее 5 лет, в размере 100-кратной величины минимальной заработной платы (8,5 млн тенге);

- предоставление местными исполнительными органами в приоритетном порядке мест для детей медицинских работников

в дошкольных организациях по месту жительства;

- возмещение транспортных расходов.

Также, согласно Концепции миграционной политики РК на 2023-2027 года предусмотрены:

- предоставление сертификата экономической мобильности с правом на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья для переселенцев на новое место;

- установление дополнительной надбавки к заработной плате молодым специалистам в рамках проекта "Молодежная практика".

6. Развитие фармацевтической промышленности

Казахстан в настоящее время активно развивает собственное производство лекарственных средств и медицинских изделий.

Объем производства фармацевтической продукции составляет 95 млрд тенге, это на 14,4% больше чем за аналогичный период 2023 года (за аналогичный период 2023 года – 79,5 млрд тенге).

В октябре т.г. на базе Алматинской фармацевтической фабрики запущен проект по локализации производства онкопрепаратов швейцарской компании Roche.

7. Цифровизация госуслуг

В текущем году переведены в электронный формат и исключены предоставления в бумажном формате следующие государственные услуги:

- выдача справки о допуске к управлению транспортным средством (073/у);

- прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров (075/у);

-выдача листа о временной нетрудоспособности;

- личная медицинская книжка;

- паспорт здоровья ребенка (052/у);

- заключение на медико-социальную экспертизу (031/у);

- возврат излишне (ошибочно) зачисленных сумм отчислений, взносов и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов обязательного социального медицинского страхования;

- автоматическое открепление физического лица от медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, по причине "Выезд на ПМЖ";

- прикрепление опекунами детей и недееспособных граждан своих подопечных к поликлинике с помощью портала "Электронное правительство";

- направление уведомлений по прикреплениям к поликлиникам в случае новой прописки.