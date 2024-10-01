Что грозит "дропперам" в Казахстане сообщили в Генпрокуратуре

В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых "дропперов", которых злоумышленники используют в преступных целях. В Генпрокуратуре обратились к таким "посредникам" и предупредили об ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

Основные схемы включают финансовые операции, когда "дропперы" получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, скрывая следы реальных преступников.

Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с "дропперов" денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статьи 953 Гражданского Кодекса РК.

На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с "дропперов" взыскано более 110 миллионов тенге.

В случае установления непосредственной причастности "дропперов" к мошенничеству, их привлекают к уголовной ответственности как соучастников.