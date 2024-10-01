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Что грозит "дропперам" в Казахстане сообщили в Генпрокуратуре

Сегодня, 17:54
АВТОР
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Qazcontent Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: Qazcontent

В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых "дропперов", которых злоумышленники используют в преступных целях. В Генпрокуратуре обратились к таким "посредникам" и предупредили об ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

Основные схемы включают финансовые операции, когда "дропперы" получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, скрывая следы реальных преступников.

Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с "дропперов" денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статьи 953 Гражданского Кодекса РК.

На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с "дропперов" взыскано более 110 миллионов тенге. 

В случае установления непосредственной причастности "дропперов" к мошенничеству, их привлекают к уголовной ответственности как соучастников. 

"Прорабатываются вопросы по привлечению "дропперов" к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационнных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение. Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. Генеральная прокуратура предупреждает, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям", - сообщили в ведомстве.

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