Что грозит "дропперам" в Казахстане сообщили в Генпрокуратуре
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В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых "дропперов", которых злоумышленники используют в преступных целях. В Генпрокуратуре обратились к таким "посредникам" и предупредили об ответственности, передаёт BaigeNews.kz.
Основные схемы включают финансовые операции, когда "дропперы" получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, скрывая следы реальных преступников.
Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с "дропперов" денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статьи 953 Гражданского Кодекса РК.
На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с "дропперов" взыскано более 110 миллионов тенге.
В случае установления непосредственной причастности "дропперов" к мошенничеству, их привлекают к уголовной ответственности как соучастников.
"Прорабатываются вопросы по привлечению "дропперов" к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационнных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение. Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. Генеральная прокуратура предупреждает, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям", - сообщили в ведомстве.
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