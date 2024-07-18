Что грозит чиновникам за нарушение запрета делать ставки
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
134Фото: pixabay
Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев рассказал о том, какая ответственность предусмотрена для чиновников за нарушение запрета на участие в азартных играх, передаёт BaigeNews.kz.
"В Казахстане устанавливается запрет на участие в азартных играх для госслужащих и военных. Нарушитель будет увольняться по отрицательным мотивам. Это уже однозначно", - сказал Мирас Тулебаев.
По его словам, за исполнением запрета будут следить кадровые службы госорганов, Антикор и АГДС.