Что грозит чиновникам за нарушение запрета делать ставки

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев рассказал о том, какая ответственность предусмотрена для чиновников за нарушение запрета на участие в азартных играх, передаёт BaigeNews.kz.

"В Казахстане устанавливается запрет на участие в азартных играх для госслужащих и военных. Нарушитель будет увольняться по отрицательным мотивам. Это уже однозначно", - сказал Мирас Тулебаев.

По его словам, за исполнением запрета будут следить кадровые службы госорганов, Антикор и АГДС.