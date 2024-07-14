Что говорят мировые политики о покушении на Трампа

По поводу покушения на убийство бывшего президента США Дональда Трампа выступают американские и политические лидеры, передаёт BaigeNews.kz.

"Я рад слышать, что он в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации", — заявил действующий президент США Джо Байден. Он также выразил благодарность Секретной службе и добавил, что "в Америке нет места такому насилию".

Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что "благодарен, что президент Трамп находится в безопасности после трусливого покушения на его жизнь".

Также нападение осудил Барак Обама.

"В нашей демократии нет абсолютно никакого места насилию по политическим мотивам. Хотя мы пока точно не знаем, что произошло, мы все должны чувствовать облегчение в связи с тем, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно, и воспользоваться этим моментом, чтобы заново подтвердить свою приверженность цивилизованности и уважению в нашей политике", — заявил он.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил: "Я в ужасе от того, что произошло на митинге в поддержку Трампа в Пенсильвании, и испытываю облегчение от того, что бывший президент в безопасности. Политическому насилию нет места в нашей стране".

Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис написал в соцсети Х, что "благодарен за решительный ответ правоохранительных органов, Америка - демократическая страна, политическое насилие любого рода неприемлемо".

Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди призвал к единству нации.

"Сейчас самое время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от разобщения, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью" - написал он в своем посте на X.

Иностранные политики также высказываются в поддержку Трампа. Их слова приводит Euronews.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он и его супруга "шокированы" очевидным нападением на президента Трампа и молится за его безопасность и скорейшее выздоровление.

Венгерский премьер Виктор Орбан написал в соцсети Х, что его мысли и молитвы в этом мрачный час с "президентом Трампом".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пожелала Трампу скорейшего выздоровления и выразила надежду, что в ближайшие месяцы предвыборной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием.

Ранее покушение на жизнь Трампа осудил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пожелав политику скорейшего выздоровления.

Напомним, Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Полиция расследует дело о покушении на убийство.

СМИ пишут, что экс-президента США спасла невероятная случайность, буквально чудо – в момент выстрела он повернул голову, и пуля, которая должна была стать смертельной, прошла по касательной, пробив ухо экс-президента. Меньше повезло участникам митинга, стоявшим за спиной Трампа – один человек был убит, еще двое получили тяжелые ранения. Врач, который пришел послушать Трампа на митинге, рассказал американским журналистам обстоятельства гибели одного из зрителей. Доктор в окровавленной майке подтвердил, что жертва погибла моментально: когда он подошел к месту, где тело убитого лежало между скамейками, помочь уже ничем было нельзя, поскольку у мужчины выстрелом была разбита голова и поврежден мозг.

По данным местных СМИ, снайперы Секретной службы тоже располагались на крыше, но на другой – за трибуной Трампа. Они среагировали на выстрелы и открыли ответный огонь по нападавшему, убив его на месте.

ФБР опознало личность подозреваемого. По версии следсствия, стрельбу на митинге в Пенсильвании устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, он прятался на крыше предприятия примерно в 100 метрах от сцены.

Сам Трамп, получивший ранение в ухо, заверил, что чувствует себя нормально и проходит осмотр в медучреждении.