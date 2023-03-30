Что едят богатые и бедные казахстанцы

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Зажиточные казахстанцы съедают почти в три раза больше продуктов, нежели граждане из малообеспеченных слоёв населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

По результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики АСПиР за октябрь-декабрь 2022 года, общий объём потребления на одного человека в группе 10 процентов наименее обеспеченных граждан составил 129 килограммов продуктов за квартал, в группе 10 процентов наиболее обеспеченных казахстанцев — более 377 килограммов. Средний показатель по Казахстану - 221,5 килограмма на человека в квартал.

Разница заметна не только в общем объёме продуктовой корзины, но и в её структуре. Судя по оценкам специалистов БНС РК, в отличие от бедной прослойки населения, более обеспеченные казахстанцы рыбы и морепродуктов едят больше в 4,3 раза, мяса - в 3,8 раза, фруктов - в 4 раза. Это хорошо видно на примере мяса. В обеспеченных домохозяйствах потребляют по 37,7 килограмма мяса и колбас на человека за квартал (12,5 килограмма в месяц, или 400 грамм в день), а в бедных - всего 9,8 килограмма (3,2 килограмма в месяц, или 100 грамм в день).

По остальным группам продовольствия отличия тоже есть, и они также делают меню обеспеченных и бедняков очень разными. Молочных продуктов, овощей, сладкого в богатых семьях потребляют больше в три раза, картофеля, круп и хлеба - в 1,7 раза.

Примечательно, что состоятельные казахстанцы в сёлах едят больше, нежели настолько же обеспеченные горожане. То же самое касается и малообеспеченных: бедняком в ауле в плане продовольствия быть легче, чем бедняком в городе - имеет значение личное подворье.