  • 20 Марта, 13:34
  • BAIGENEWS

Что думают павлодарцы о предложениях озвученных на Национальном Курултае?

Мнение людей в нашем блиц-опросе.

Сегодня, 12:00
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
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Фото: BaigeNews.kz

Казахстанцы продолжают обсуждать предложения Главы государства, озвученные на заседании Национального Курултая. Темы, обсужденные в Бурабае, были обширны: от налоговой реформы до развития спорта и культуры. Журналист BaigeNews.kz спросил у жителей Павлодара, какие инициативы Президента больше всего им запомнились. В нашем блиц-опросе узнаете, каким люди представляют дальнейшее развитие нашей страны. 

Автор видео: Александра Григорьева. 

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