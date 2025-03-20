Что думают павлодарцы о предложениях озвученных на Национальном Курултае?
Мнение людей в нашем блиц-опросе.
Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
139Фото: BaigeNews.kz
Казахстанцы продолжают обсуждать предложения Главы государства, озвученные на заседании Национального Курултая. Темы, обсужденные в Бурабае, были обширны: от налоговой реформы до развития спорта и культуры. Журналист BaigeNews.kz спросил у жителей Павлодара, какие инициативы Президента больше всего им запомнились. В нашем блиц-опросе узнаете, каким люди представляют дальнейшее развитие нашей страны.
Автор видео: Александра Григорьева.