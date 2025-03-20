Казахстанцы продолжают обсуждать предложения Главы государства, озвученные на заседании Национального Курултая. Темы, обсужденные в Бурабае, были обширны: от налоговой реформы до развития спорта и культуры. Журналист BaigeNews.kz спросил у жителей Павлодара, какие инициативы Президента больше всего им запомнились. В нашем блиц-опросе узнаете, каким люди представляют дальнейшее развитие нашей страны.

Автор видео: Александра Григорьева.