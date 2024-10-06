Что думают о референдуме люди старшего поколения астанчан

Говорить об активности населения на избирательных участках ещё рано. Эти данные будут известны к полудню. Но активнее всех на референдум идут пенсионеры. Что думают о референдуме люди старшего поколения, выяснял корреспондент BaigeNews.kz

В числе первых на участках голосуют люди старшего поколения и работники .

"Мне 69 лет. На голосвание я хожу сразу после утреннего намаза. Я думаю, важно дать свой голос в том случае, если эти голоса будут нормально считать", — говорит астанчанин.

Объективность и независимость на участках обеспечивают общественные наблюдатели. Одна из них – представитель коалиции общественных наблюдателей Алия Аубакирова:

"Объективность и независимость наблюдателей – главная составляющая для того, чтобы референдум был признан легитимным на международной арене. Важный фактор, чтобы он прошел честно и открыто и не нарушались права голосующих", — говорит она.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, глава государства объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Проголосовать сегодня имеют право более 12 миллионов совершеннолетних граждан.