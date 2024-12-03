Что делают для защиты от будущих паводков в Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов сообщил о значительном расширении противопаводковых мероприятий в регионе. По сравнению с прошлым годом их объём увеличен в три раза. В 174 населённых пунктах уже создано 65 км водоотводных каналов, очищено 38 км речных каналов. Также расширено и углублено 34 км водопропускных сооружений, передает BaigeNews.kz.

Укрепление инфраструктуры включило в себя работы по укреплению 110 километров плотин и строительству 21 км новых дамб. Также установлены дополнительные гидропосты для контроля уровня воды в девяти населённых пунктах.

"Особое внимание уделено городу Атбасар, где устанавливаются шлюзы для безопасного пропуска паводковых вод. Эти меры позволят снизить риск затопления примерно 400 домов. Проведены работы по углублению дна рек Жабай и Кылшакты с использованием земснарядов", — отметил Ахметжанов.

Кроме того, с учётом предложений местных жителей в селах Талапкер и Коянды Целиноградского района ведется строительство обводного канала протяжённостью 8 км, а также возведение трёх плотин и укрепление берегов рек Жабай, Шагалалы и Калкутан. По словам Ахметжанова, эти меры направлены на минимизацию рисков паводков и защиту населения региона от стихийных бедствий.

Напомним, ранее фильм о ликвидации последствий паводка сняли в Казахстане.