Что делать в случае ДТП на республиканской трассе: памятка для водителей

В "КазАвтоЖол" опубликовали памятку для водителей на случай ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

"Если вы столкнулись с дорожно-транспортным происшествием на республиканской автодороге, будь то столкновение, наезд на скот или другие подобные инциденты, следуйте нижеприведённым шагам, чтобы защитить свои интересы и соблюсти все необходимые процедуры:

1. Свяжитесь с экстренными службами. В первую очередь, наберите номер 102, чтобы вызвать наряд полиции. Это важный шаг, который обеспечит вашу безопасность и поможет фиксировать происшествие.

2. Фиксация происшествия. По прибытии сотрудников полиции они должны провести осмотр места ДТП и составить подробную схему происшествия. Участие представителей обслуживающей организации (например, ДЭУ или ДЭП) здесь крайне важно, так как это поможет в дальнейшем установлении всех факторов происшествия.

3. Документация и запросы. Рекомендуется официально обратиться в областной филиал ПОФ КазАвтоЖол, чтобы получить необходимые разъяснения и информацию о ваших дальнейших действиях. Это поможет вам получить актуальные сведения и юридическую поддержку.

4. Обращение в судебные органы. После того как у вас собраны все документы и материалы дела, вам следует обратиться в судебные органы для дальнейшего рассмотрения ситуации. Это необходимо для защиты ваших прав и интересов.

5. Информирование соответствующих структур. Если вы решили подать обращение в группу колл-центра 1403, не забудьте указать, что вы уже были проинформированы о ситуации и что эта информация была передана для ознакомления и дальнейшего процесса.

Следуя этим шагам, вы сможете быстрее и эффективнее решить возникшие проблемы, связанные с ДТП, и получить необходимую поддержку", - сказано в памятке.