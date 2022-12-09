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Что делать при обнаружении у себя ВИЧ-инфекции, рассказала медик
Сегодня люди, живущие в ВИЧ, получают всю необходимую помощь. Заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №21 Алматы Дина Тапалова рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о том, какую медицинскую помощь получают люди с ВИЧ.
Опасность ВИЧ в том, что после заражения человек может не сразу почувствовать, что заболел. Иммунная система, отдельные клетки которой как раз и поражает вирус, ослабляется в течение нескольких лет, при этом, пациент может не чувствовать клинические проявления и жить обычной жизнью.
Поскольку симптомы развития ВИЧ-инфекции редко возможно обнаружить самостоятельно (в течение длительного времени у человека нет никаких видимых признаков разрушения иммунной системы), необходимо регулярно проходить обследование в Центре СПИД, чтобы не пропустить тот момент, когда нужно начать лечение.
Медики из своей практики констатируют, что человек обращается к врачам, только когда самочувствие ухудшается. В случае подозрения на ВИЧ врач направляет пациента на сдачу теста на выявление этого заболевания. Также пациент может самостоятельно решить провериться на ВИЧ, в случае плохого самочувствия. С 2022 года из Закона РК "О разрешениях и уведомлениях" убрали требование для лабораторий о необходимости получения дополнительного разрешения на диагностику ВИЧ-инфекции. В Агентстве по защите и развитию конкуренции пояснили, что исследования на выявление ВИЧ-инфекции относятся к иммунологическим исследованиям, которые и так лицензируются, поэтому административный барьер в виде дополнительного документа ликвидировали. То есть лицензированные частные лаборатории получили возможность без дополнительных препятствий тестировать на ВИЧ.
"Положительный тест на ВИЧ пациент воспринимает по-разному. Человек не хочет верить в то, что анализ верный, также боится, что скоро умрёт. Поэтому мы рекомендуем в случае, если пациент сам сдавал тест на ВИЧ и получил положительный результат, вначале обратиться к психологу или на телефон доверия по ВИЧ, это всё конфиденциально. В случае сомнений в достоверности анализа можно пересдать его в другой лаборатории. Но отмечу, что решение о назначении лечения принимает врач на основании результатов анализов", — сказала заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №21 Алматы Дина Тапалова.
Доктор отмечает, что информации в интернете о ВИЧ сейчас много, но только врачи могут подтвердить или опровергнуть то или иное утверждение и правильно донести сведения о заболевании до пациента, назначить верное лечение.
"Если у человека выявили ВИЧ, его жизнь на этом не закончилась, она просто изменилась. Но жизнь – это и есть постоянные изменения, и очень часто нежелательные. Люди на удивление гибкие существа, которые приспосабливаются к любым условиям жизни, такова наша природа. Нужно принять изменения и сделать всё, чтобы продолжить наслаждаться жизнью", — пояснила Дина Тапалова.
В Алматы сегодня проводят терапию для людей, живущих с ВИЧ. Благодаря этому они могут прожить долгую жизнь, радоваться ей.
"Суть лечения в том, что мы назначаем препараты, препятствующие размножению вируса. Терапию против ВИЧ называют высокоактивной антиретровирусной терапией (ВААРТ), то есть разные препараты чередуются, и если пациент принимает их, следуя указаниям врача, то присутствие вируса в организме снижается, но пока нет такого лекарства, которое может полностью уничтожить вирус. Лечение заключается в ежедневном приёме лекарств на протяжении всей жизни. Это не излечивает болезнь окончательно, но помогает существенно продлить жизнь ВИЧ-инфицированного человека", — отметила врач.
Лучший способ помочь самому себе выжить — укрепление своего иммунитета. Необходимо исключить стрессы и мысли о том, сколько живут с ВИЧ-инфекцией. Вместо этого следует придерживаться обычных правил для здоровой жизни, то есть полноценно питаться, быть физически активным, не курить, не злоупотреблять алкоголем и, конечно же, исключить наркотики.
Наличие вируса в крови не означает, что вы тяжело больной человек. Долгие годы можно оставаться здоровым и не испытывать никакой необходимости в лечении. С первого дня важно ваше эмоциональное самочувствие. Стресс не менее опасный враг для вашей иммунной системы, чем сам вирус.
"Не нужно загонять себя в угол бесполезными обвинениями, пустыми страхами и угрызениями совести. Никто не может изменить прошлое. Никто не может контролировать будущее. Единственное время, на которое вы можете повлиять, — это настоящее, то, что происходит здесь и сейчас. Примите случившееся как факт вашей жизни, не как неразрешимую проблему или крест судьбы, а как обстоятельство, с которым предстоит жить", — напоминает доктор.
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