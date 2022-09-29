Что делать иностранцу после пересечения границы РК - советы релокантам

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Поздравляем, вы пересекли границу Республики Казахстан! Для дальнейшего комфортного и законного пребывания в нашей стране редакция BaigeNews.kz собрала советы о том, что делать и куда обращаться.

Жилищный вопрос

Крыша над головой – сейчас, пожалуй, самый проблемный вопрос. Приток иностранцев в страну взбудоражил рынок аренды квартир, это и понятно, когда спрос выше предложения. Поискать жилье можно на следующих сайтах: https://krisha.kz, https://www.olx.kz, https://www.booking.com.

Если по каким-то причинам вы остались без ночлега, то можно обратиться в любую церковь или любую мечеть, там вам не откажут, еще никого не выгоняли! Кроме того, запрос о помощи можно направить в различные группы в телеграм-каналах для релокантов. Отзывчивых и добрых людей у нас предостаточно!

Валюта

Казахстанские банки и обменники принимают: евро, доллары и рубли. В чатах для релокантов часто задают вопрос: правда ли, что в Казахстане лучше принимают доллары, чем евро. Отвечаем: неправда. Банки меняют как доллары, так и евро. И, конечно же, рубли.

ИИН

Для того, чтобы приобрести банковскую карту, осуществлять банковские операции, а также заключать трудовые договора, необходимо оформить ИИН - индивидуальный идентификационный номер. Для получения индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам нужен только оригинал паспорта. Срок изготовления – один рабочий день. Подробнее здесь: https://www.gov.kz/services/3991?lang=ru&ysclid=l8laqbfxgq131998495

Регистрация

Тоже очень важный вопрос. Зарегистрировать иностранца обязаны владельцы квартир, отелей, хостелов, где, собственно, и проживают иностранные граждане. Зарегистрироваться необходимо в течение трех рабочих дней со дня прибытия. Это может сделать онлайн владелец жилья, которое вы арендуете. Владельцу необходимо заполнить заявку с указанием личных данных, а также данных иностранца или лица без гражданства, временно пребывающего в РК, и подписать её ЭЦП (электронной цифровой подписью). Суть в том, что принимающая сторона должна уведомить миграционную службу, кто, на какой срок и с какой целью прибыл в Казахстан.

Способов несколько: через визово-миграционный портал, сайт электронного правительства, а также с помощью уведомления, которое можно подать в письменном виде, явившись в миграционную службу лично.

Ещё раз отмечаем, что этим должна заниматься казахстанская сторона! Подробнее об этом здесь.

Телефоны экстренных служб в Казахстане

Для вашей безопасности предоставляем список телефонов экстренных служб в Казахстане:

Единый номер вызова экстренных оперативных служб

112 — Экстренная оперативная служба

Основные экстренные службы

102 — Полиция;

— Полиция; 103 — Скорая медицинская помощь;

— Скорая медицинская помощь; 101 — Пожарная служба;

— Пожарная служба; Телефоны других оперативных служб;

104 — Аварийная газовая служба.

1414 - горячая линия Правительства для граждан.

Здесь вы можете проконсультироваться по всем вопросам о получении госуслуг иностранцами.

Удачи в нашей стране!