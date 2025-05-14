В Казахстане всё чаще арендаторы сталкиваются с ситуациями, когда арендодатель требует покинуть жильё без объяснения причин и заранее. Однако по закону такие действия — незаконны, особенно если заключён договор аренды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал aqparatsaqsysy.

Что говорит закон?

Если у вас договор аренды сроком более одного года, арендодатель не имеет права расторгнуть его в одностороннем порядке без оснований.

Даже при краткосрочной аренде хозяин обязан предупредить минимум за 30 дней до выселения.

Фраза "Собирайте вещи" без письменного уведомления — нарушение Гражданского кодекса РК.

Что делать, если вас пытаются выселить?

Проверьте договор. Если срок не истёк — вы имеете право продолжать проживание. Требуйте письменное уведомление. Оно обязательно и должно быть вручено за 30 дней. Фиксируйте общение. Записывайте разговоры или сохраняйте переписку — это может стать доказательством давления. Обращайтесь в суд. Не бойтесь — законодательство на вашей стороне.

Даже если договор был устным, факт аренды можно доказать: квитанциями об оплате, перепиской, показаниями свидетелей.

Юристы советуют при любом конфликте фиксировать все детали и обращаться в суд или к правозащитным организациям.

Закон в РК защищает арендаторов, если они знают свои права и действуют в рамках закона.

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К слову, в первом квартале 2025 года строительная отрасль Казахстана продемонстрировала впечатляющий рост: объём выполненных работ увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1 триллион тенге.