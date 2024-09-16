Что даст Туркестану новый закон об особом статусе

Депутаты мажилиса обсудили проект Закона "Об особом статусе города Туркестан". Он устанавливает правовые основы инициативы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Туркестан – третий город в Казахстане, помимо Астаны и Алматы, который получил особый статус. В связи с этим, согласно поручению главы государства, будет принят отдельный закон. Он регулирует вопросы сохранения культурного достояния и духовного развития города, строительства и развития туризма.

В связи с этим депутаты подняли вопросы увеличения финансирования из республиканского бюджета. Однако в министерстве экономики ответили, что в этом необходимости пока нет.

"Если сравнивать целевые трансферты, выделяемые в Туркестан, то видим, насколько увеличилась сумма. В 2018 году мы выделили 13 миллиардов, а в 2023 году - 64,9 миллиарда тенге. Но если появится определённый проект, который можно будет реализовать в городе, есть механизм финансирования. Это отдельная программа развития областных центров, администратором которой является министерство национальной экономики. За счёт неё также можем финансировать определённые инфраструктурные, инженерные, транспортные проекты Туркестана", - пояснил вице-министр министерства экономики РК Бауыржан Омарбеков.

Однако Омарбеков согласился с тем, что инфраструктура Туркестана ещё недостаточно развита.

"Турмаршруты туристам предлагаются, но вопрос в том, насколько они популярны. Инфраструктуру в городе, конечно, необходимо развивать. На сегодня в Туркестане 65 отелей. Но в турсезон летом уже бывает сложно найти места. Плюс к этому инфраструктуру развлечения также необходимо развивать. То есть если человек пришёл, чтобы не один день, а несколько дней мог погостить в Туркестане", - отметил Омарбеков.

Главная цель законопроекта – сохранить историко-культурное наследие области. Будет создан резерват памятников археологии.

Также предусмотрены возрождение и популяризация ремесленного искусства. Поэтому затраты ремесленникам государство будет возмещать на 10-25%, ежегодно для этой цели из бюджета выделяя 88,5 миллиона тенге.

В связи с особым статусом земельные участки под строительство будут под контролем акимата. Запреты и ограничения касаются охранной зоны объектов историко-культурного наследия. Там участки будут выдавать под строительство только по согласованию с ЮНЕСКО.

В Туркестане наблюдается быстрый рост численности населения. За последние шесть лет оно выросло на 60 тысяч человек.