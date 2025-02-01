В Казахстане с 30 января 2025 года официально отменили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Однако правительство обещает не допустить резкого роста стоимости топлива, передаёт BaigeNews.kz.

Как власти намерены это делать? Зачем в целом проводить либерализацию рынка, и какую пользу она принесет экономике?

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подписал приказ "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства энергетики Республики Казахстан", согласно которым в стране проводилось регулирование цен на бензин марки АИ-92 (АИ-93) и дизельное топливо. Так, предельные цены на бензин для продажи гражданам Казахстана были установлены на уровне 205 тенге за 1 литр, а на дизтопливо — 295 тенге за литр. При этом цены эти гораздо ниже по сравнению с соседними странами. Например, в России АИ-92 на 40% дороже, чем у нас, и составляет 288 тенге за литр, в Кыргызстане — на 87% (385 тенге за литр), Узбекистане — на 138% или более чем в 2 раза (489 тенге за литр).

Дизтопливо в России на 20% дороже чем у нас и составляет в среднем 355 тенге за 1 литр, в Кыргызстане — на 44% (427 тенге за литр), в Узбекистан — на 79% (528 тенге за литр).

По мнению Минэнерго, такие низкие цены на топливо привели к ситуации, когда, несмотря на официальный запрет на экспорт ГСМ, бензин и дизтопливо нелегально вывозятся из страны. В результате из-за этого перетока горючего в соседние страны внутренний рынок испытывает дефицит, который мы вынуждены закрывать за счет импорта из Российской Федерации.

Кроме того, из-за низких цен на топливо, а значит и невысокой рентабельности его производства, инвесторы не видят стимула вкладывать в нефтепереработку и выпуск нефтепродуктов. А между тем, в стране растет потребление бензина и дизтоплива. К примеру, за 2015-2022 годы спрос на бензин вырос на 16,2% — с 4,3 млн до 5 млн тонн, а на дизтопливо — на 19,5% — с 4,6 млн до 5,5 млн тонн. То есть необходимо наращивать объем производства топлива. При этом действующие три крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают на пределе своих возможностей. Чтобы они могли увеличить выпуск нефтепродуктов, необходимо вкладывать в расширение мощностей предприятий, или же строить новый четвертый крупный НПЗ.

Помимо этого, чтобы поддерживать низкие цены на топливо, сдерживается и цена на сырье для нефтеперерабатывающих заводов. На внутреннем рынке стоимость нефти на $100 дешевле, чем на мировом. То есть нефтяные компании продают нефть внутри страны примерно вдвое дешевле, чем на экспорт. Из-за этого они получают меньше доходов и не могут вкладывать в добычу. Сейчас отечественные НПЗ обеспечиваются сырьем с месторождений, большинство из которых находятся на поздней стадии разработки, чтобы поддерживать добычу им нужно постоянно вкладывать инвестиции в производство. То есть и здесь образовалась проблема из-за низких цен на нефтепродукты.

Министерство энергетики считает, что либерализация цен на топливо даст возможность не только остановить нелегальный вывоз топлива из страны, но и даст стимул для инвесторов вкладывать в добычу нефти и производство нефтепродуктов.

Тем не менее, для правительства главное условие — это социальная стабильность в обществе. Власти обещают, что все их действия будут аккуратными, плавными и продуманными. Ни в коем случае не будет допущено резкого, одномоментного и шокового повышения цен.

То, что приказ об отмене госрегулирования цен официально вступил в силу, не означает, что сразу же, здесь и сейчас начнутся отпускаться цены. Обсуждение этого вопроса с общественностью, со СМИ, с экспертами, и участниками рынка продолжается. Ожидается, что на первое время цены поднимутся не более чем на 5 тенге за 1 литр. И этот период может продлиться некоторое время. То есть цены будут поднимать поэтапно, чтобы этот рост был безболезненным для экономики и общества.

Тем не менее, эксперты считают, что правительству необходимо также поддержать уязвимые слои население.

"Безусловно, вопрос очень важный для каждого из нас, потому что он затрагивает фактически каждого гражданина Казахстана. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что люди недовольны предстоящим ростом цен на ГСМ. А если учесть планы правительства по повышению НДС с 12 до 20%, падение курса тенге по отношению к доллару, то тревоги граждан очень понятны. С другой стороны, как человек, возглавляющий одну из крупнейших нефтегазовых ассоциаций страны, и знакомый с ситуацией не понаслышке, могу сказать, что рынок нефтепродуктов был слишком зарегулированным. Сдерживание цен на топливо привело не только к его дефициту, но и негативно повлияло на производство нефтепродуктов, к деградации добывающих и перерабатывающих мощностей", — говорит Асылбек Джакиев, председатель нефтегазового совета Казахстана "Petrocouncil".

При этом, по его словам, никакие запреты не остановят нелегальный вывоз топлива.

"У Казахстана протяженность границы с Россией превышает 7,5 тыс. километров. Проконтролировать такую границу, чтобы ни одна автоцистерна не прошла мимо контрольно-пропускного пункта невозможно. Власти уже пытается это сделать последние 3-4 года, но ничего не получается. У государства не хватит ресурсов полностью закрыть границу, поэтому перетоки топлива будут продолжаться, пока цены не будут уравнены хотя бы до уровней приграничных районов двух стран", — считает эксперт.

Тем не менее, это не значит, что, отпустив цены на горючее, мы решим все проблемы.

"Производители (к примеру, та же национальная компания "КазМунайГаз", которая контролирует все три крупных НПЗ) должны вкладывать, вырученные деньги, в расширение производства и улучшение качества продукции. Если мы хотим, чтобы цены на бензин выросли до уровня российских, то и качество топлива должно быть таким же. Кроме того, правительство должно учитывать интересы уязвимых слоев населения, оказывать им адресную социальную помощь или придумать какие-либо механизмы, чтобы помочь им преодолеть финансовые и материальные трудности, которые могут возникнуть в связи с ростом стоимости ГСМ", — считает Асылбек Джакиев.

Необходимо отметить, что в Казахстане по поручению премьер-министра в каждой области и городе республиканского значения созданы специальные региональные штабы по ГСМ, в составе которых есть представители региональных подразделений палаты предпринимателей, департаментов по защите и развитию конкуренции, экономических расследований, госдоходов и регулирования естественных монополий. Такие штабы должны будут помогать Минэнерго реагировать на обращения граждан в случае необоснованных повышений цен со стороны участников рынка, и предпринимать в отношении таких нарушителей строгие меры.