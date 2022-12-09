Что даст очередное продление моратория на проверки бизнеса - мнение экспертов

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Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о продлении моратория на проверки бизнеса. Исключение сделано для внеплановых ревизий, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом.

Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с экспертами о том, как продление моратория повлияет на развитие бизнеса в стране.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП остаётся

Мораторий на проверки МСБ введён в Казахстане с 1 января 2020 года на три года - до 1 января 2023 года. Новым Указом Президент продлил его до 1 января 2024 года.

"Исходя из положительных результатов прошлых лет, мною принято решение продлить ещё на год мораторий на проверки субъектов микро и малого бизнеса. Соответствующий Указ подписан. Это хороший задел. Мы, безусловно, продолжим внедрение системных механизмов защиты предпринимателей. Здесь особая роль отводится Генеральной прокуратуре, палате "Атамекен" и уполномоченному по защите прав предпринимателей. В свою очередь, бизнес должен работать добросовестно и неукоснительно соблюдать законодательство. Это крайне важно", - отметил глава государства в выступлении на премии "Алтын сапа".

Президент также сообщил, что в этом году свыше шести тысяч предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на общую сумму около 700 миллионов тенге.

Кроме того, отменено 1200 незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер за неправомерные действия в отношении предпринимателей наказано более тысячи должностных лиц. По словам Президента, каждое шестое дело, а это 59 дел из 312, прекращено за отсутствием уголовного правонарушения.

В целом сейчас правительством проводится работа по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию бизнеса. Один из этих мер – это продление моратория.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв считает, что продление моратория связано с тем, что несмотря на стимулирующие меры по развитию малого и среднего бизнеса, результаты всё еще далеки от нужных целевых показателей, доля МСБ в ВВП ещё недостаточна.

"В развитых странах доля МСБ в ВВП превышает 40 процентов. У нас таких результатов пока нет. Последние несколько лет для бизнеса непростые. Это и 2020 год из-за пандемии, военные действия в Украине, что тоже влияет на экономику, стоимость товаров".

Стимулирование микро и малого бизнеса важно для экономики. Для того, чтобы малый бизнес развивался в крупные проекты нужен комплекс мер, говорит эксперт.

"Льготное кредитование, специальные налоговые условия, которые есть на данный момент- это часть стимулирования развития предпринимательства в стране. Что касается моратория, то не стоит забывать, что он не полный. Проверки моет инициировать сам орган, если бизнес что-то будет нарушать. Мораторий даёт гарантию безопасности тем, кто работает честно и открыто. При этом есть вероятность, что мы можем упустить какую-то часть налогов от предпринимателей, которые хотят скрыть их".

Препятствия бизнеса и создание комфортных условий

Комментируя продление моратория, финансовый аналитик Арман Бейсембаев, говорит о том, что эта мера лишь одна из частей программы поддержки бизнеса. Но для того, чтобы ситуация в этом вопросе улучшилась, нужен комплекс мер. В том числе, и изменения отношения общества к предпринимателям.

"С высоких трибун говорится о том, что на бизнес нужно снизить давление. Но, по сути, ситуация не меняется, и на местах всё также. Ни для кого не секрет, что иногда регионам дают задание собрать определённую сумму налогов. При этом, как они будут их доставать, никого не волнует. И тогда в налоговых начинают их сдирать с предпринимателей. Поэтому продление моратория особо не сыграет роль для улучшения ситуации в бизнесе. Нужен комплекс мер".

Он обращает внимание на то, что нужно изменить отношение общества к предпринимателям.

"Как только в стране начинают происходить проблемы, виноватыми в этом делают бизнесменов. Если цены повысились, то это потому, что владелец магазина поднял ценник. Или, например, взять цены на бензин. Зачастую виноватыми делают собственников заправок. Хотя проблемы комплексные. Цена, зачастую, повышаются из-за доставки. В интересах же государства развивать бизнес. Так как от этого больше будет рабочих мест, налогов. У нас же пока в основном понимание, что за счёт бизнеса можно обогащаться".

По словам финансового аналитика, для предпринимателей нет органа, который мог бы помочь в решении проблем. НПП "Атамекен" работает больше как консультативный орган, считает эксперт.

"В НПП "Атамекен" нет полномочий для изменения. Это, скорее, больше консультативный орган. Там могут помочь с юридическим сопровождением, и на этом, пожалуй, всё".

С мнением о том, что в стране сейчас необходимо развивать малый и средний бизнес согласен другой финансовый аналитик Мадияр Кенжебулат. При этом он подчёркивает, что продление моратория, может быть, на руку недобросовестным бизнесменам.

"Необходимо довести долю МСБ до 35 процентов в ВПП. Пока этих величин мы не можем добиться. Поэтому сейчас задача развивать малый и средний бизнес". Думаю, что одна из причин того, что таких проектов в том, что раньше крупный бизнес отбирали. Так, например, было в Алматинской области. То есть, предпринимателям было невыгодно развивать малый бизнес в крупный, так как не было гарантий, что его не отберут. Что касается моратория, то недобросовестные предприниматели могут эти пользоваться. Сам столкнулся с ситуацией, когда ИП берёт деньги, но не выполняет свою работу. Затем начинаешь обращаться в контролирующие органы, а там разводят руками, так как действует мораторий".

Эксперт также обращает внимание на то, что создание слишком комфортных условий для предпринимателей не могут создать конкурентоспособность.