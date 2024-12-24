Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании Правительства сообщил о текущих результатах в области оказания государственных услуг в 2024 году. В текущем году их было оказано более 44 млн. Одним из значимых достижений, по словам министра, является внедрение цифровых документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

"Граждане спокойно могут передвигаться по стране в самолетах, поездах на базе цифровых документов, не имея физических документов. В этом году было оказано более 200 млн раз услуга", — отметил Мадиев.

Другой пример – это онлайн-нотариус. Граждане могут получить онлайн услугу даже если находятся за пределами Казахстана. Таких услуг уже оказано более 175 тыс. раз.

Жаслан Мадиев подчеркнул важность внедрения проактивных услуг, которые предоставляются гражданам в автоматическом порядке, без их обращения. Министр также рассказал о внедрении социального кошелька, который стал инструментом для адресной социальной помощи.

"По поручению Главы государства мы начали с двух основных услуг: бесплатного горячего питания для школьников и предоставления бесплатных лекарств", — сообщил Мадиев.

На сегодняшний день более 703 тыс. школьников обеспечены бесплатным горячим питанием, охвачено более 2 тыс. школ. Все государственные аптеки полностью подключены к системе, и уже выдано более 1,5 млн рецептов.

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