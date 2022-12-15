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  • Что будут обсуждать депутаты на совместном заседании палат парламента 19 декабря
gov.kz Сегодня, 12:40
69
Сегодня, 12:40
69
Фото: gov.kz

Что будут обсуждать депутаты на совместном заседании палат парламента 19 декабря

Спикер сената Маулен Ашимбаев сообщил, какие вопросы будут обсуждаться на совместном заседании палат парламента РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Sailau2023.

Он отметил, что депутаты рассмотрят новый регламент работы.

"На этом заседании будет рассматриваться вопрос о принятии нового регламента парламента РК. Вопросы, касающиеся выборов или какие-то иные вопросы рассматриваться не будут”, – уточнил Ашимбаев.

Напомним, совместное заседание мажилиса и сената парламента состоится в Астане 19 декабря в 11:00.

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#Парламент РК #Сенат #Астана #заседание
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:40
69
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