Что будет с ценами на жильё в Казахстане в 2023 году

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В Казахстане в 2023 году цены на жилую недвижимость начнут стабилизироваться после двух лет роста. Такой прогноз дают аналитики Halyk Finance, передаёт BaigeNews.kz.

"После почти двух лет бума на рынке жилой недвижимости, простимулированного за счёт пенсионных сбережений

и льготной ипотеки, ситуация с ценами на рынке жилья начала стабилизироваться. По нашей оценке, в 2023 году

рост цен на жильё продолжится, однако темпы роста существенно замедлятся. Мы ожидаем, что темпы роста цен

на первичном рынке жилья в Казахстане в текущем году сложатся на уровне 4-6% и будут постепенно

приближаться к среднему значению, которое наблюдалось до 2019 года", - отмечается в обзоре рынка жилья компании Halyk Finance.

Аналитики напоминают, что сектор жилой недвижимости, как и любая отрасль экономики, подвержен цикличности и не исключено, что в ближайшие годы на нём может наблюдаться стагнация цен.

Основное влияние на рост цен на жильё в 2023 году будут оказывать высокие темпы инфляции в республике,

которые замедлятся, но всё же останутся высокими.

"Инфляция издержек производства и рост заработной платы будут перекладываться строительными компаниями на

покупателей жилой недвижимости. Повышение размера заработной платы в республике в текущем году скорее

всего будет более сдержанным, чем в 2022 году. Спрос на ипотечное кредитование снизится из-за высоких цен на недвижимость, увеличения нормы сбережения домохозяйств из-за высоких темпов инфляции, осторожного подхода граждан к покупке жилья в кредит, а также в результате повышения стоимости заёмных средств", - прогнозируют в Halyk Finance.

Отмечается, что за последние два года цены на первичном рынке жилья в

республике увеличились на 34,7%. В то же время практически весь рост цен в прошлом году пришёлся на первый

квартал (+13% с начала года) и был следствием ажиотажного изъятия пенсионных сбережений до изменения

порога достаточности.

"При этом рост цен на жилую недвижимость со второго квартала 2022 года резко замедлился, указывая на постепенное снижение платежеспособного спроса. Объём выдачи новых займов по ипотеке за 2022 год сложился на уровне 2,2 триллиона тенге и оказался рекордным. В результате портфель ипотечных кредитов банков в 2022 году достиг 4,9 триллиона тенге и практически удвоился за два последних года. На фоне снижения активности на рынке жилья количество сделок с недвижимостью в 2022 году сократилось почти на четверть до 466 тысяч с рекордных 606 тысяч в 2021 году", - указывается в обзоре.

Ещё одной причиной роста цен на жильё, помимо притока пенсионных накоплений граждан, инфляции и роста платежеспособного спроса, называется изменение методологии расчёта. Так, в 2021 году была внедрена новая методика определения средней стоимости жилья в республике, которая рассчитывается на основе средневзвешенной цены одного квадратного метра.Это привело к повышению средней стоимости жилой недвижимости по республике за счёт крупных городов, где цены значительно выше.