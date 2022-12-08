Что будет с ценами на жильё в Казахстане, рассказала гость проекта "2022"

Фото: BaigeNews.kz.

Сегодня, в рамках проекта BaigeNews.kz "2022" мы обсудили с вице-президентом саморегулируемой организации "Ассоциация риэлторов Казахстана", Светланой Степаненко ситуацию на рынке жилья в Казахстане. Подвели итоги года и поговорили о текущих трендах.

Светлана Степаненко считает, что 2022 год был непростым для нашей страны и для мирового сообщества в целом по многим известным событиям.

"Рынок недвижимости всегда реагирует на всё, что происходит в экономике нашей страны, в мировом сообществе. Если характеризовать именно этот год в его событийном состоянии, и оглянуться назад в 2021, 2020 год, и там не всегда всё спокойно было. Всё время будоражило рынок недвижимости и всех участников этого рынка. Будоражили нестабильные курсовые позиции, тенги и доллары. Как бы мы не говорили, не хотели, всё равно большинство рынка придерживаются, оглядываются на курс валюты, доллара. Начиная от бизнеса, заканчивая просто жилищными квартирами. Конечно, в региональном сегменте, там где невысокие стоимости квартир, там где всего 10-12 миллионов стоимость недвижимости, там люди не привязываются к доллару. Там все события проходят в тенговом выражении", - сказала гость проекта.

По её словам, из-за политических событиев в январе этого года люди были в растерянности, что также отразилось на рынке недвижимости.

Полный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале BaigeNews.kz.