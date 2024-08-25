Что будет с Telegram после ареста Павла Дурова — версии экспертов



Этой ночью общественность следила за развитием событий во Франции — бизнесмена, основавшего популярный мессенджер Telegram, арестовали. В Сети гадают, что же теперь будет с платформой, где многие успели завести и развить собственные блоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит.

СМИ предполагают, что у предпринимателя есть план действий на такой экстренный случай.

Ранее гендиректор мессенджера в интервью Такеру Карлсону рассказывал, как предполагал возможное задержание. По его словам, спецслужбы разных стран давят на него со всех сторон, что и заставило разработать стратегию: после задержания примет на себя управление совет разработчиков Telegram.

В Сети ходят и другие версии. Предполагается, что в скором времени появится временно исполняющий обязанности Павла Дурова. Это кресло, по информации Telegram-каналов, может занять правая рука бизнесмена Дмитрий Буткин.

Другие настроены скептически: они считают помощника фигурой несуществующей, поскольку ранее о человеке по имени Дмитрий Буткин никто не слышал. Источники Telegram-канала Baza подтвердили, что не знают никого в окружении Павла Дурова с похожим именем.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, пост Дурова может занять его давний соратник, известный со времен создания ВК.

"Скорее всего, в Telegram появится врио. Возможно, это будет относительно публичная фигура — Илья Перекопский, который друг и партнер Павла по „Вконтакте“, — предполагает эксперт.

Фото: PhotoXPress.Ru/Legion-Media

Павел Дуров тщательно скрывает от прессы бизнес-процессы и личную жизнь. Лишь недавно стало известно о наличии у него троих детей

Стоит отметить, структура компании остается анонимной: о главных управленцах мессенджера, за исключением Павла Дурова, практически ничего не известно. К тому же, до сих пор не раскрывалось, на какие средства существует Telegram.

Отметим, по информации парижских СМИ, Павел Дуров является гражданином Франции. Это значит, что бизнесмен не подлежит обмену или экстрадиции. В случае, если бизнесмен получит значительный срок заключения, избежать наказания и уехать в Россию не получится — придется отбывать его в иностранной тюрьме.

Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (23:00 времени Астаны). Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель.

СМИ пишут, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее на арест Дурова отреагировал Илон Маск.