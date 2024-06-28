Что будет с курсом тенге рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов в кулуарах мажилиса рассказал, что будет с курсом тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Курс стабилизировался, как мы и говорили. Это была коррекция. В силу имеющихся у республиканского бюджета определённых проблем с деньгами (было недопоступление налогов по КПН, НДС и так далее) мы были вынуждены конвертировать значительные объёмы трансферта из национального фонда", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, за пять месяцев Нацбанк конвертировал почти 70 процентов всего годового объёма.

"Это значит, что деньги в валюте, которые мы храним в национальном фонде, конвертировались на казахстанской бирже. Значит валюты было больше. Соответственно, когда больше предложения валюты, это влияет на курс доллара. Он был, можно сказать, не фундаментально низким. Сейчас коррекция происходит, потому что вместо 850 миллионов мы продаем 400-450. Присутствие Национального банка на рынке уменьшилось вдвое - на это и реагирует курс. Это правильно, потому что он возвращается к своим фундаментальным значениям. Примерно к тем значения, которые сейчас", - резюмировал он.