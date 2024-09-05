Что будет с криптовалютой Павла Дурова рассказали в МФЦА

Гендиректор комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Нурхат Кушимов в кулуарах Astana Finance Days высказался по поводу криптовалюты Павла Дурова, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались, пользуется ли валюта популярностью.

"По торговому объёму прокомментировать не смогу, данных под рукой нет. Нужно у криптобирж поинтересоваться по объёму торгов по этой бумаге в целом. Этот токен также был заявлен, и мы разрешили более 100 различных токенов для торговли, самых популярных. Это не только TON. Понятно, что мы начали с наиболее мейнстримовых, таких как Bitcoin, Ethereum и другие, но есть и запросы от бизнес-сообщества на добавление различных токенов. Мы продолжаем эту работу поэтапно", - заявил Кушимов.

По его словам, на локальных криптобиржах объём криптоторгов растёт.

"Для нас это позитивный сигнал. В Казахстане эта история началась с нуля. Мы сейчас занимаемся развитием локального сегмента, чтобы было всё локализовано, и было в регулированном поле. Понятно, что существуют глобальные криптобиржи, которые в Казахстане не регулируются. Мы создаём именно регулируемое пространство, чтобы эти криптобиржи соблюдали все требования нашего законодательства, наших правил и требований, имели высокий уровень комплаенса, то есть onboarding клиентов, проведение QSC, соответственно, чтобы это был абсолютно белый прозрачный рынок", - пояснил он.

Спикер отметил, что для этого сейчас поэтапно меняются регуляторные подходы.