Что будет с криптовалютой Павла Дурова рассказали в МФЦА
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Гендиректор комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Нурхат Кушимов в кулуарах Astana Finance Days высказался по поводу криптовалюты Павла Дурова, передаёт BaigeNews.kz.
Журналисты поинтересовались, пользуется ли валюта популярностью.
"По торговому объёму прокомментировать не смогу, данных под рукой нет. Нужно у криптобирж поинтересоваться по объёму торгов по этой бумаге в целом. Этот токен также был заявлен, и мы разрешили более 100 различных токенов для торговли, самых популярных. Это не только TON. Понятно, что мы начали с наиболее мейнстримовых, таких как Bitcoin, Ethereum и другие, но есть и запросы от бизнес-сообщества на добавление различных токенов. Мы продолжаем эту работу поэтапно", - заявил Кушимов.
По его словам, на локальных криптобиржах объём криптоторгов растёт.
"Для нас это позитивный сигнал. В Казахстане эта история началась с нуля. Мы сейчас занимаемся развитием локального сегмента, чтобы было всё локализовано, и было в регулированном поле. Понятно, что существуют глобальные криптобиржи, которые в Казахстане не регулируются. Мы создаём именно регулируемое пространство, чтобы эти криптобиржи соблюдали все требования нашего законодательства, наших правил и требований, имели высокий уровень комплаенса, то есть onboarding клиентов, проведение QSC, соответственно, чтобы это был абсолютно белый прозрачный рынок", - пояснил он.
Спикер отметил, что для этого сейчас поэтапно меняются регуляторные подходы.
"Как криптоиндустрия будет становиться более зрелой с получением полной лицензии и выхода криптобирж из регуляторной песочницы, они будут добавлять больше продуктов, сервисов и услуг. Мы тоже на это надеемся, что это будет дальнейшее развитие рынка. А также мы передадим биржам полномочия в соответствии с нашими правилами самим определять, какие токены они хотят торговать. Мы определим критерии. Основные критерии – это отсутствие анонимности торгов, чтобы все торги были прозрачными, чтобы этот токен можно было отследить от самого создания до текущего дня", - подчеркнул Нурхат Кушимов.
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