Что будет облагаться "налогом на роскошь" в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации проекта Нового налогового кодекса в мажилисе сообщил о том, какие объекты будут облагаться "налогом на роскошь" в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Для реализации задачи по повышенному налогообложению предметов роскоши предлагаются повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 миллионов тенге, дополнительное обложение акцизом легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 миллионов тенге, дополнительное обложение акцизом дорогостоящей алкогольной и табачной продукции, а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов", - сказал Амрин.

По его словам, будет снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет на 30 процентов, старше 20 лет - на 50 процентов.

Напомним, 2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором поднял тему поправок в Налоговый кодекс. В их числе - введение дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН), новая фискальная политика для банков и криптобирж, цифровизация администрирования и прочее.