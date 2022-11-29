ЧС в Экибастузе: власти обратились к жителям города

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О ситуации с теплоснабжением в Экибастузе отчитались аким города Аян Бейсекин и замакима Павлодарской области Олег Крук, передаёт BaigeNews.kz.

Третьи сутки в городе устраняют аварии на теплосетях. Чиновники рассказали, что уже сделало, и кто будет возмещать убытки гражданам.

"Когда вчера подключили частный сектор после устранения повреждения на улице Кунаева, в ночь пошли с обходами. Выяснилось, что порядка 90 ИЖС не смогли подключиться к центральному отоплению. Мы прошлись по 132 домам, которые были отключены продолжительный период, пока мы искали повреждения. Из этих обнаружили на утро 32 дома, имевшие проблемы. КСК не смогло правильно сдренировать тепловые узлы и некоторые задвижки замёрзли, и, самое главное, замёрзли подводящие трубопроводы к этим домам. Мы выставили бригады, сделали повторный обход. Ещё дополнительно выявили такие дома. Всего оказалось 53 дома испытывают проблемы с теплоснабжением, плюс 17 домов, которые у нас отключены от ЦТП 52. На данный момент устранили проблемы в 11 многоэтажных жилых домах, тепло подали. Следующий этап - остаётся 42 жилых многоэтажных дома. Вечерний обход жилищной инспекции показал, что у нас осталось 72 индивидуальных жилых дома и ЦТП 52", - сообщил Крук.

Он уточнил, что сложности возникают и с системой подпитки.

"Водоснабжение увеличиваем, но этого мало. Это говорит о том, что люди делают сбросы сетевой воды на концевых домах, там, где нет перепада, чтобы система не замерзла. Это очень плохо. Обращаемся к жителям с просьбой не делать этого, потому что сейчас идёт подпитка. Мы не можем накопить положенного объёма воды, не можем поднять давление. Сейчас оно у нас 7,0 на 2,0, нам крайне необходимо поднять давление до 8,0 на 2,0. В этом случае мы обеспечим более-менее нормальную стабильную ситуацию в концевых домах", - сказал он.

Замакима региона отметил, что жителям не придётся платить за восстановление системы отопления.

"Люди платить не будут за то, что мы придём и что-то поставим, ещё какие-то вещи сделаем", - заверил Крук на брифинге.

Аким Экибастуза Аян Бейсекин более подробно остановился на механизме возмещения затрат пострадавшим жителям.

"В первую очередь необходимо обратиться с заявлением на имя акима города, указать свой адрес. После будет сформирована комиссия, которая произведёт осмотр для подтверждения ущерба. В городе сформированы 12 пунктов обогрева, они обеспечены питанием. В пунктах имеется возможность подачи заявления на возмещение потерь. Если имеются вопросы, мы готовы в режиме 24/7 консультировать, работают "горячие линии", - сказал он.

Ночью 27 ноября на ТЭЦ в Экибастузе остановились несколько котлов, 15 повреждений обнаружены на теплосетях. В квартирах и домах экибастузцев резко похолодало, местами перемёрзли и лопнули батареи.

Президент РК поручил привлечь к ответственности виновных в аварии на ТЭЦ. В Экибастузе объявили режим ЧС.