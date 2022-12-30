ЧС в Экибастузе: к дисциплинарной ответственности привлечён областной чиновник

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области Ержан Салханов привлечён к дисциплинарной ответственности за допущение аварийной ситуации на Экибастузской ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Сообщается, что об этом на совещании в Экибастузе объявил аким области Асаин Байханов.

"Относительно других лиц соответствующие кадровые решения я приму в ближайшее время", - сказал Асаин Байханов.

Отметим, расследованием по аварии на Экибастузской ТЭЦ занимается специальная комиссия, результаты которой будут озвучены по завершению анализа.

Аким в Экибастузе также проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС.

Асаин Байханов посетил места выполнения ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей на улицах Кошербаева и Беркимбаева, где в жилых домах отсутствуют необходимые параметры тепла. Как отметил аким города Экибастуз Аян Бейсекин, новую сеть планируется подключить к тепловой магистрали ТМ-7, что позволит усилить подачу тепла в многоэтажные жилые дома.

По его словам, осталось порядка 110 повреждений в системе теплоснабжения, на объектах над устранением работают 86 человек.

"До сих пор не налажена балансировка системы, мы на протяжении месяца не можем выйти на чёткие параметры по подаче тепла. Стабильной работы на экибастузской ТЭЦ нет, - сказал Асаин Байханов на оперативном совещании. – Мы не можем позволить, чтобы на праздник люди оставались без тепла. Необходимо быстрее завершать работу по восстановлению параметров в четырёх МЖД и 45 частных домах. До нормализации ситуации с теплом в городе поручаю руководителю управления ЖКХ остаться в Экибастузе."

Также глава региона посетил квартиры по улице Машхур Жусупа, 55, где идут восстановительные работы. Хозяйка одной из квартир Юлия Злей рассказала, что они остались без тепла 27 ноября, а 1 декабря в квартире лопнули батареи и всё затопило. В этом доме работает подрядная организация из Астаны. В квартире переклеили обои, натянули потолки и поменяли линолеум на полу.

Работы по восстановлению квартир продолжаются. В 20 квартирах ремонт закончен, ещё 32 - на очереди, завершить работы планируют в течение 10-12 дней.

"Делать ремонт надо качественно и быстро, чтобы потом не было жалоб от жителей", - подчеркнул Асаин Байханов.

Кроме того, глава региона отметил неэффективную информационную работу с жителями города, в очередной раз призвав городские власти и коммунальные службы чутко реагировать на любые сигналы населения, оперативно идти на контакт, выслушивать, разъяснять и исправлять недоработки.